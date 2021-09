Rode kaart Wan-Bissaka en blunder Lingard worden Man United fataal

Dinsdag, 14 september 2021 om 20:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:17

Manchester United is met een nederlaag tegen Young Boys begonnen aan de groepsfase van de Champions League. Cristiano Ronaldo opende de score, maar Nicolas Moumi Ngamaleu zorgde voor de gelijkmaker en diep in de blessuretijd maakte Jordan Siebatcheu er 2-1 van. The Red Devils speelden vanaf minuut 35 met tien man, doordat Aaron Wan-Bissaka een directe rode kaart ontving. Donny van de Beek had voor het eerst dit seizoen een basisplaats in een officiële wedstrijd.

Ondanks het doelpunt van Ronaldo in de dertiende minuut was de rode kaart van Wan-Bissaka het meest besproken moment van de eerste helft. De rechtsback plantte zijn noppen in minuut 35 vol op de enkel van Christopher Martins Pereira en werd door scheidsrechter François Letexier weggestuurd. Ole Gunnar Solskjaer wisselde daarna verdedigend, door Jadon Sancho te vervangen door Diogo Dalot, en in de pauze koos hij ervoor om Van de Beek af te lossen door Raphaël Varane. Manchester United hoopte de 0-1 voorsprong vast te houden die het gevolg was van de alertheid van Ronaldo. De aanvaller ontsnapte aan de aandacht van Young Boys, ontving een voorzet van Bruno Fernandes met de buitenkant van de voet en schoot van dichtbij raak.

RONALDOOOOO! ? De Portugees tekent in Bern voor zijn ???????????? Champions League-doelpunt in zijn 177ste wedstrijd ??#ZiggoSport #UCL #YBMUN pic.twitter.com/ZNUppsekVq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 14, 2021

Acht minuten na de pauze vroeg Ronaldo tevergeefs om een strafschop. De aanvaller zag verdediger Mohamed Camara mistasten, waardoor hij kon afstormen op keeper David von Ballmoos. Vervolgens ging Ronaldo naar de grond na een duel met Camara, maar de arbitrage kende geen penalty toe. Young Boys had daarna het betere van het spel en rook kansen om tegen het tiental van Manchester United toe te slaan. Halverwege de tweede helft verstuurde Silvan Hefti een lage voorzet vanaf de rechterflank. De bal ging voorbij aan Martins Pereira, waarna Ngamaleu van dichtbij kon scoren.

Zeven minuten voor tijd maakte Miralem Sulejmani zijn entree bij Young Boys. De aanvaller, met zijn doelpunt namens Ajax tegen Dinamo Zagreb in 2011 de enige speler in de selectie die vóór dinsdag al eens had gescoord in de Champions League, moest voor een late doorbraak zorgen. Zijn invalbeurt toonde aan dat Young Boys aasde op een overwinning en de thuisploeg had ook daadwerkelijk de overhand. Een afstandsschot van Sandro Lauper werd door doelman David de Gea over de lat getikt, maar verder leek Manchester United niet in grote problemen te komen. In de vijfde minuut van de blessuretijd verstuurde invaller Jesse Lingard echter een veel te korte terugspeelbal richting De Gea, waardoor Siebatcheu kon scoren. Dinsdagavond spelen Villarreal en Atalanta tegen elkaar in de andere wedstrijd in Groep F.