Cristiano Ronaldo schiet steward knock-out en springt over de boarding

Dinsdag, 14 september 2021 om 20:09

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond voor de wedstrijd tussen Young Boys en Manchester United een steward geraakt tijdens de warming-up. De aanvaller schoot de bal abusievelijk tegen het hoofd van de steward, die vervolgens naar de grond ging. Veiligheidspersoneel in het Stade de Suisse in Bern ontfermde zich over de steward en ook Ronaldo sprong over de boarding om te kijken hoe het ging met de persoon. De steward kreeg medische verzorging.