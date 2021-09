Arne Slot en Pierre van Hooijdonk uiten kritiek op dezelfde Feyenoorder

Dinsdag, 14 september 2021 om 19:35 • Dominic Mostert

Het optreden van Luis Sinisterra in de wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord (0-0) heeft Pierre van Hooijdonk dinsdag niet kunnen bekoren. Op beslissende momenten ontbrak bij de aanvaller van Feyenoord het overzicht, zegt de analist van ESPN na het gelijkspel. Van Hooijdonk licht in de studio twee momenten uit waarop Sinisterra in zijn ogen een verkeerde keuze maakte en een serieuze kans voor Feyenoord om zeep werd geholpen.

De linksbuiten maakte na 65 minuten de nodige meters op de helft van Maccabi en trok langs de zestienmeterlijn naar binnen. In plaats van de vrijstaande Jens Toornstra te bedienen, koos hij voor een schot dat werd geblokkeerd. Negen minuten voor tijd deed zich een vergelijkbare situatie voor. Sinisterra kreeg de bal buiten het strafschopgebied voor de voeten en zag opnieuw een schot geblokkeerd worden, terwijl Toornstra aan zijn rechterzijde volledig vrijstond in het zestienmetergebied. Volgens Van Hooijdonk is Sinisterra op dit moment de beste speler van Feyenoord, maar speelde hij tegen Maccabi niet goed.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat kan natuurlijk weleens. Maar dan verwacht ik wel dat hij het overzicht heeft”, oordeelt de analist. “Die tweede situatie vind ik helemaal schrijnend. Toornstra is geen rechtsback, het is Jens Toornstra, iemand die ook nog een goal kan maken. Dan moet je dreigen om zelf te gaan schieten en de bal op het laatste moment doorschuiven naar de zijkant. Sinisterra zat niet heel lekker in de wedstrijd. Als je dan eindelijk de dribbel kan maken, waar hij dit seizoen al een paar keer belangrijk mee is geweest, heb je vanaf het moment dat je de bal krijgt al in je hoofd dat je gaat schieten. Dan sluit je je blijkbaar voor alles af. Maar hele goede spelers leggen hem breed.”

Trainer Arne Slot vindt dat Feyenoord in de eerste helft slordig speelde in balbezit en de bal te snel naar de zijkanten speelde. "Maccabi speelde in het ouderwetse kerstboomsysteem van Co Adriaanse: 4-2-3-1. Dan ligt de ruimte bij de backs, maar ze zetten je vast als de bal daar komt. Ik vond dat we de bal langer in het midden moesten houden en dat deden we na een drinkpauze heel goed. Ik vind dat we dat in de tweede helft veel beter gedaan hebben, waardoor we dominanter werden en Maccabi op de eigen helft konden houden. Ondanks dat we met zoveel ruimte in de rug moesten verdedigen, hebben we eigenlijk geen kansen weggegeven."

Daarbij kwam dat Sinisterra na de pauze meer energie in de wedstrijd legde, zegt Slot. "Dat helpt ons natuurlijk ook. Hij was er een aantal keer heel dichtbij", aldus Slot, die erkent dat Sinisterra in de eerste helft te weinig energie in de wedstrijd stak. "Ja, dat vond ik. In de eerste helft deed hij niet voldoende. Ik vond dat hij het team meer moest helpen, maar met name aan de bal is hij een ontzettend belangrijke speler en kan hij het verschil maken. Hij moet zorgen dat hij er heel veel energie in stopt om aan de bal te komen en moet veel agressiever spelen. Dat ging in de tweede helft veel beter. Dan zie je ook meteen hoe dreigend en gevaarlijk hij is."