Feyenoord begint Conference League-avontuur met gelijkspel

Dinsdag, 14 september 2021 om 18:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:31

Feyenoord is de groepsfase van de Conference League begonnen met een gelijkspel. De ploeg van trainer Arne Slot wist niet te overtuigen op bezoek bij Maccabi Haifa en bleef doelpuntloos: 0-0. De beste kansen van het duel waren niet besteed aan Bryan Linssen, die een kwartier voor tijd plaatsmaakte voor de debuterende Cyriel Dessers. Namens de thuisploeg raakte de Surinaamse-Nederlander Tjaronn Chery de lat. Komende zondag wacht voor Feyenoord de eerste topper van het seizoen, als de ploeg van Slot op bezoek gaat bij PSV.

Feyenoord kreeg van de KNVB extra rust in aanloop naar het treffen met Maccabi Haifa en zag het competitieduel met Heracles Almelo verschoven worden naar 1 december. Slot kon in Israël vanaf het eerste fluitsignaal beschikken over de van een blessure teruggekeerde Marcos Senesi. Alireza Jahanbakhsh ontbrak, daar Feyenoord wilde voorkomen dat de buitenspeler in de toekomst niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg van Iran. De van Arsenal gehuurde Reiss Nelson was nog niet fit genoeg, terwijl Dessers door Slot op de bank werd geposteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Rotterdammers begonnen gretig aan het eerste groepsduel en hadden in de beginfase een licht veldoverwicht. Na twee minuten spelen dook Feyenoord al voor de eerste keer gevaarlijk op voor het doel van Josh Cohen. Op aangeven van Jens Toornstra kwam Linssen echter net te kort. Ook een tweede combinatie tussen Toornstra en Linssen leverde geen treffer op. Dit keer kon een lob van laatstgenoemde over het doel worden getikt door Cohen. Het gevaarlijkste moment van het eerste bedrijf kwam halverwege de eerste helft van de thuisploeg.

Vanaf de rechterkant van het veld onttrok Chery zich aan de aandacht van Fredrik Aursnes. De linkspoot probeerde het van grote afstand met een vlammend schot, dat boven Justin Bijlow op de lat uiteen spatte. Maccabi Haifa vocht zich vanaf dat moment terug in de wedstrijd en moest enkel nog een doelpoging van Guus Til slikken. De middenvelder vond de vuisten van Cohen na een ongelukkige aanname. Niet veel later werd hij door scheidsrechter Fabio Maresca op de bon geslingerd wegens een te hoog geheven been.

Na de rust viel er aanzienlijk minder te genieten en waren beide ploegen bijzonder onnauwkeurig in balbezit. Het beste moment was wederom voor Linssen, die de bal na een combinatie tussen Luis Sinisterra en Tyrell Malacia voor het intikken had. De spits had het vizier echter niet op scherp en schoot voorlangs. Linssen werd daarop een kwartier voor tijd door Slot naar de kant gehaald voor de debuterende Dessers. De van KRC Genk gehuurde spits kreeg geen kans om zich te onderscheiden. De terugkeer van Lutsharel Geertruida tien minuten voor tijd betekenden zijn eerste minuten na maandenlang blessureleed.