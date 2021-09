Basisplaats voor Van de Beek in eerste Champions League-duel

Dinsdag, 14 september 2021 om 17:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:43

Donny van de Beek staat dinsdagavond in de basisopstelling van Manchester United voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League tegen Young Boys. De middenvelder had dit seizoen nog geen basisplek in een officiële wedstrijd, maar krijgt ditmaal wel het vertrouwen van trainer Ole Gunnar Solskjaer. De wedstrijd in het Stade de Suisse in Bern begint dinsdagavond om 18.45 uur.

Solskjaer moet het vanwege blessureleed al enkele wedstrijden stelen zonder Scott McTominay, een van de concurrenten van Van de Beek op het middenveld. Zaterdag koos de trainer tegen Newcastle United (4-1) voor een controlerend blok met Nemanja Matic en Paul Pogba, maar ditmaal vormt Van de Beek een duo met Fred. Daar staan Pogba, Bruno Fernandes en Jadon Sancho voor. Cristiano Ronaldo heeft ook een basisplaats en staat voor zijn 177ste wedstrijd in de Champions League, een evenaring van het record van Iker Casillas.

Van de Beek maakte tegen Newcastle zijn opwachting als invaller. Het was zijn eerste optreden in het nieuwe seizoen; Van de Beek deed zes minuten mee. In de aanloop naar die wedstrijd werd de Nederlander al geroemd door Solskjaer. "Donny heeft gewoon erg goede kwaliteiten", zei de trainer. "Donny heeft in de afgelopen periode keihard gewerkt en is er helemaal klaar voor om losgelaten te worden. Hij wil gewoon weer spelen en laten zien wat hij kan."

Opstelling Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, García; Fassnacht, Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu; Elia.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Van de Beek; Pogba, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo.