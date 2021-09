Di María: ‘We hebben onszelf belachelijk gemaakt in het bijzijn van iedereen’

Dinsdag, 14 september 2021 om 17:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Ángel Di María heeft zich voor het eerst uitgelaten over de WK-kwalificiatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië. Het duel werd begin september na vijf minuten spelen stilgelegd door de Braziliaanse autoriteiten, die op het veld eisten dat een viertal Argentijnen per direct in isolatie gingen. Di María werd bij terugkomst in Europa door zijn ploeggenoten bij Paris Saint-Germain geconfronteerd met de uiterst merkwaardig verlopen avond. "Bij terugkomst in Europa sprak iedereen er schande van. Het was ook een schande", vertelt de Argentijn in gesprek met ESPN.

Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Cristian Romero en Giovani Lo Celso, allemaal actief in de Premier League, moesten volgens de Braziliaanse gezondheidsautoriteit in verplichte quarantaine en mochten om die reden niet in actie komen. "We verbleven daar drie dagen. Niemand zei iets, niemand kwam naar het hotel. Alles was vreemd", begint Di María. "Eerlijk gezegd wisten we van niets. Ze vertelden ons het een en het ander. De president kwam binnen en zei dat we konden spelen. We betraden het veld, maar niemand deed iets. Ook na de warming-up leek er niets aan de hand. Het is heel moeilijk om uit te leggen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens gezondheidsautoriteit Anvisa heeft bovengenoemd viertal tegen de douane gezegd niet recentelijk in een land te zijn geweest dat door de regering van Brazilië met een rode kleurcode wordt aangemerkt, zoals Engeland. De reden dat Argentijnse voetballers aanvankelijk wel mochten afreizen naar Brazilië, is dat de Argentijnse voetbalbond een akkoord bereikte met de Premier League "We hebben onszelf belachelijk gemaakt in het bijzijn van iedereen", gaat Di María verder. "Toen we terugkeerden naar Europa, zei iedereen tegen ons: 'Wat een schande, Argentinië - Brazilië. Dat klopt, het was een schande."

Di María was met name geschokt over de manier waarop de Braziliaanse officials het veld betraden om het duel te onderbreken, waarbij een van hen een wapen om zijn riem leek te dragen. "Het is krankzinnig om te wachten tot de wedstrijd begint. Waarom niet eerder waarschuwen? Er kwam iemand het veld op met een wapen, hij begon te duwen met spelers van onze ploeg. De situatie ligt voor Brazilië politiek gevoeliger dan voor ons", doelt Di María tot slot op de hoge besmettingscijfers in het Zuid-Amerikaanse land.