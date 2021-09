Gravenberch: ‘Ze spelen met vijf verdedigers, dus dat is voor ons wel anders’

Dinsdag, 14 september 2021 om 16:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:42

Ryan Gravenberch ziet uit naar de start van de Champions League. Woensdagavond gaat Ajax op bezoek bij Sporting Portugal, de kampioen van het afgelopen seizoen in de Primeira Liga. In gesprek met Ajax TV zegt de middenvelder dat de loting een 'mooie poule' heeft opgeleverd: behalve Sporting treft Ajax ook Borussia Dortmund en Besiktas in de groepsfase. "Op papier had het erger gekund", beaamt hij.

"Dit zijn ook goede ploegen, maar ik denk dat de volgende ronde wel haalbaar is. Als wij gewoon op ons best zijn, is het haalbaar", meent Gravenberch. De tegenstander van woensdag heeft volgens de jeugdexponent een 'goede ploeg'. "Ze spelen met vijf verdedigers, dus dat is voor ons wel anders. Maar we gaan ze goed analyseren en kijken wat wij er tegenover kunnen zetten. Het wordt wel een lastige wedstrijd, denk ik." Sporting speelt dit seizoen met drie centrumverdedigers en twee opkomende backs, een systeem dat ook als 3-4-3 kan worden uitgelegd.

In het interview blikt Gravenberch ook terug op zijn eerste Champions League-wedstrijd, vorig seizoen thuis tegen Liverpool (0-1 nederlaag). Hij was onder de indruk van de ambiance rondom het miljardenbal. "Helaas waren de fans er toen niet bij. Maar je merkt dat het anders is. Ik voelde me een beetje gespannen. Ik wist nog niet precies hoe of wat, en Liverpool heeft goede spelers", geeft hij aan. "In de Champions League spelen de beste spelers. Voor je eigen ontwikkeling is het ook goed om in dit toernooi te spelen."

Gravenberch werd vorige week benoemd tot U21 Speler van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs werd uitgereikt door zijn moeder Aretha, die onder toeziend oog van de familie haar zoon toesprak. De ceremonie maakte indruk op Gravenberch. "Ik had het totaal niet verwacht dat mijn familie erbij zou zijn. Dat ik de prijs van mijn moeder kreeg overhandigd, maakt het extra mooi. Ze gaf een hele mooie speech, waarin ze echt mooie dingen zei. Dat moest ik wel even een plekje geven."