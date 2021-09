Keisuke Honda duikt op in Litouwen en zet teller op negen competities

Dinsdag, 14 september 2021 om 15:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:56

Keisuke Honda vervolgt zijn loopbaan in Litouwen, zo is dinsdag duidelijk geworden. De inmiddels 35-jarige aanvallende middenvelder heeft onderdak gevonden bij FK Suduva, de huidige koploper in de Litouwse competitie. Honda, die dinsdagmiddag officieel werd gepresenteerd, gaat het shirt met rugnummer 3 dragen bij Suduva. Het is voor de 98-voudig international van Japan alweer het negende verschillende land uit zijn loopbaan.

Honda was eerder in zijn lange carrière actief in achtereenvolgens Japan, Nederland, Rusland, Italië, Mexico, Australië, Brazilië en Azerbeidzjan. in de Eredivisie kwam de routinier uit voor Vitesse en VVV-Venlo. Honda arriveerde begin november 2019 in Arnhem, om vervolgens na slechts vier wedstrijden namens Vitesse eind december weer te vertrekken. Zijn laatste werkgever was Neftci Baku uit Azerbeidzjan, waar hij in mei na slechts twee maanden afscheid nam met de landstitel. Honda kondigde dinsdagochtend via zijn social media-kanalen al aan dat zijn nieuwe club snel bekend zou worden.

The latest stop on the Keisuke Honda World Tour is... Lithuania. pic.twitter.com/r2zs0phXZD — Dan Orlowitz (@aishiterutokyo) September 14, 2021

Het was het tweede landskampioenschap in de carrière van Honda, die in het seizoen 2012/13 de titel behaalde met CSKA Moskou. "Ik ben dolblij met deze titel en zal mijn tijd in Azerbeidzjan nooit vergeten", sprak Honda in mei op een persconferentie. "De laatste jaren van mijn carrière zijn roerig geweest, maar dit is een prachtige beloning. Toen ik kwam, zei ik al dat ik kampioen wilde worden. Dat hebben we nu geflikt, maar ik denk niet dat ik hier volgend seizoen nog ben. Ik wens alles en iedereen bij Neftci succes."