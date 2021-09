Huntelaar slaat diverse Eredivisie-clubs af en beëindigt carrière

Dinsdag, 14 september 2021 om 15:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:41

Klaas-Jan Huntelaar keert niet terug als profvoetballer, zo weet Voetbal International dinsdagmiddag te melden. De 38-jarige spits vertrok deze zomer na een teleurstellend half jaar bij Schalke 04 en heeft geen nieuwe club gevonden. Hoewel hij 'officieel' nog aan het nadenken is over een volgende stap, heeft hij in zijn hoofd al een punt achter zijn loopbaan gezet, zo meldt het weekblad.

Huntelaar wilde in januari van dit jaar per se weg bij Ajax om zijn Duitse liefde Schalke 04 te behoeden voor degradatie. Die Königsblauen stonden toen al roemloos onderaan en Huntelaar kon daar ondanks twee doelpunten in negen competitieduels geen verandering in brengen. Schalke 04 degradeerde met slechts zestien punten als hekkensluiter uit de Bundesliga en voor Huntelaar brak een tijd aan van bezinning.

De 76-voudig Oranje-international, die voor het nationale elftal 42 keer scoorde, had diverse aanbiedingen om nog één avontuur in Nederland aan te gaan. Marcel Boekhoorn deed namens NEC een lucratief aanbod, terwijl ook Eredivisie-clubs als FC Twente en sc Heerenveen een poging waagde. Huntelaar had ook aan de slag gekund in de Keuken Kampioen Divisie bij zijn jeugdliefde De Graafschap, waarvoor hij in 2003 negen wedstrijden speelde.

Huntelaar besloot er niet op in te gaan en heeft daarmee een punt gezet achter zijn glansrijke carrière. De centrumspits brak in het profvoetbal door bij PSV, maar maakte pas naam bij AGOVV en sc Heerenveen. Hij bereikte de Nederlandse top bij Ajax en kreeg in 2009 een droomtransfer naar Real Madrid. Na slechts één jaar in Spanje en één seizoen bij AC Milan kwam Huntelaar bij Schalke helemaal op zijn plek. In Gelsenkirchen bleef hij zeven jaar, om vervolgens nog drieënhalf seizoen bij Ajax te spelen. Het laatste half jaar was hij dus weer actief voor Schalke. In zijn gehele clubcarrière produceerde Huntelaar liefst 366 goals en 89 assists in 662 officiële wedstrijden.