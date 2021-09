‘Lang gesprek moet voorkomen dat Cillessen instort bij Valencia’

Jasper Cillessen maakt een moeilijke periode door bij Valencia. Marca meldt dinsdag dat trainer José Bordalás maandag uitvoerig heeft gesproken met de doelman over de huidige situatie in het Mestalla. Volgens de Spaanse krant is Cillessen 'in een negatieve spiraal beland die hij niet kan doorbreken' nadat hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen opnieuw geblesseerd raakte.

Cillessen heeft sinds zijn overgang van Barcelona naar Valencia in de zomer van 2019 te maken gehad met verschillende blessures. Afgelopen seizoen was de 32-jarige keeper drie maanden niet inzetbaar vanwege een spierblessure en kort na zijn rentree gooide een knieblessure roet in het eten. Tot overmaat van ramp werd hij vanwege een coronabesmetting door toenmalig bondscoach Frank de Boer buiten de definitieve EK-selectie van Oranje gelaten. Onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal is Cillessen voorlopig niet in beeld als international.

In de voorbereiding op de jaargang 2020/21 kreeg Cillessen in oefenwedstrijden een nieuwe kans van Bordalás en volgens Sport was eindelijk de lach weer terug bij de Nederlandse doelman. Cillessen echter liep een nieuwe spierblessure op en moest daardoor enkele weken revalideren. Ondertussen greep zijn twintigjarige concurrent Giorgi Mamardashvili zijn kans onder de lat bij Valencia. Voor de voormalig sluitpost van Ajax en Barcelona rest nu niets anders dan een plaats op de reservebank. Hij kwam dit seizoen nog geen enkele keer in actie in LaLiga.

Marca ziet de toekomst somber in voor Cillessen, die bij Valencia vastligt tot medio 2023. Bordalás lijkt echter nog voldoende perspectief te zien in de samenwerking met de Nederlander, waardoor er maandag uitvoerig werd gesproken tussen beide heren. Het lange gesprek was gepland om te voorkomen dat Cillessen op korte termijn 'instort', zo klinkt het vanuit Spanje.