‘Real wil contract van verrassend vierde slechtst betaalde speler verbeteren’

Dinsdag, 14 september 2021 om 14:05 • Jeroen van Poppel

Real Madrid kent geen twijfels over de toekomst van Vinícius Júnior. De 21-jarige Braziliaan is uitstekend begonnen aan het seizoen en heeft alle vertrouwen van trainer Carlo Ancelotti en president Florentino Pérez. Om dat te bezegelen wil Real Madrid snel om tafel met Vinícius om te spreken over een nieuw contract, zo weet Marca.

In de zomer van 2018 kwam Vinícius op zijn achttiende verjaardag met grote verwachtingen naar Real Madrid. De Koninklijke telde liefst 45 miljoen euro neer voor de jonge vleugelspits, die bekendstond als een van de grootste talenten uit Brazilië. Vinícius speelde al 122 officiële wedstrijden (18 goals en 24 assists) voor Real, toch klonk er tot aan deze zomer in Spanje veel kritiek op zijn prestaties. Toen Ancelotti op 1 juli aan de slag ging in Madrid, sprak hij echter direct zijn vertrouwen uit in Vinícius.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Achter Eden Hazard begon Vinícius dit seizoen als bankzitter, maar na twee geweldige invalbeurten in de eerste twee speelronden, waarin hij drie goals maakte, kon Ancelotti niet meer om de Zuid-Amerikaan heen. Vinícius staat na vier competitieduels, waarvan dus twee korte invalbeurten, al op vier doelpunten en lijkt op weg naar zijn definitieve doorbraak in Madrid.

Vinícius heeft dan ook de volledige steun van Pérez, die zich drie jaar geleden hard maakte voor zijn komst naar Spanje. De voorzitter van Real Madrid waardeert de houding en inzet van Vinícius, die in zijn moeilijke eerste jaren nooit om een salarisverbetering heeft gevraagd. Marca weet dat de aanvaller inmiddels de vierde slechtst betaalde speler uit de A-selectie van Real is. Pérez wil snel om tafel om Vinícius te belonen voor zijn ontwikkeling, ondanks dat daar gezien zijn tot medio 2024 doorlopende contract geen directe noodzaak voor is.