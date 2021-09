Senesi keert terug bij Feyenoord; nog geen basisplaats Dessers

Dinsdag, 14 september 2021 om 15:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:18

Arne Slot heeft de opstelling vrijgegeven van Feyenoord voor het openingsduel met Maccabi Haifa in de groepsfase van de Conference League. De coach van de Rotterdamse club kan in Israël geen beroep doen op Alireza Jahanbakhsh en de van Arsenal gehuurde Reiss Nelson. Marcos Senesi is weer helemaal fit en de Argentijnse verdediger verschijnt dan ook aan de aftrap. Ramon Hendriks moet hierdoor plaatsmaken. Cyriel Dessers begint op de bank en maakt mogelijk als invaller zijn debuut voor Feyenoord. Het eerste fluitsignaal klinkt om 16.30 uur Nederlandse tijd.

Feyenoord wil voorkomen dat Jahanbakhsh in de toekomst niet meer uit kan komen voor de nationale ploeg van Iran, wat een gevolg kan zijn voor sporters uit dat land die uit komen tegen Israëlische sporters. Ook de thuiswedstrijd tegen Maccabi Haifa gaat aan de neus van de vleugelaanvaller voorbij. Nelson is nog niet wedstrijdfit en daarom door Slot niet opgenomen in de wedstrijdselectie. Bryan Linssen start nu in de punt van de aanval, met Luis Sinisterra en Jens Toornstra op de flanken.

De in Europa debuterende Fredrik Aursnes krijgt het vertrouwen van Slot op het middenveld, met naast hem Guus Til en Orkun Kökçü. In de achterste linie keert de van een bovenbeenblessure herstelde Senesi dus terug in het centrum, met naast hem de Oostenrijkse aanwinst Gernot Trauner. Marcus Holmgren Pedersen en Tyrell Malacia beginnen als respectievelijk rechts- en linksback. Justin Bijlow staat zoals verwacht onder de lat bij Feyenoord.

Vanwege de Europese verplichtingen is het thuisduel met Heracles Almelo, dat in eerste instantie voor afgelopen zondag op het programma stond, verplaatst naar december. Feyenoord kwam vanwege de interlandperiode op 29 augustus voor het laatst in actie. Op die dag bleek FC Utrecht met 3-1 te sterk voor de formatie van Slot. Maccabi Haifa kende een goede generale, want zaterdag werd in eigen huis met 2-1 gewonnen van Bnei Sakhnin. Bij de opponent van Feyenoord is er in de voorhoede een basisplaats voor Tjaronn Chery.

Opstelling Maccabi Haifa: Cohen; Menachem, Planic, Arad, Meir; Mohamed, Jaber, Jose Rodríguez; Abu Fani, Chery, David

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.