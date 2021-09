Luuk de Jong debuteert voor Barça in kraker tegen Bayern München

Dinsdag, 14 september 2021 om 19:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:03

Trainer Ronald Koeman heeft de opstelling vrijgegeven van Barcelona voor de thuiswedstrijd tegen Bayern München van dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League. Luuk de Jong heeft een basisplaats en maakt dus officieel zijn debuut voor de Catalanen. De aanvaller vormt in de voorhoede een duo met collega-international Memphis Depay. In het Camp Nou klinkt het eerste fluitsignaal om 21.00 uur.

Koeman kan door uiteenlopende blessures tegen Bayern niet beschikken over Ousmane Dembélé, Sergio Agüero, Ansu Fati en Martin Braithwaite, die later deze week geopereerd zal worden aan zijn knie. Hierdoor blijven in aanvallend opzicht alleen De Jong, Depay en de pas achttienjarige Yusuf Demir over. Gelukkig voor Koeman en Barcelona is Philippe Coutinho inmiddels hersteld van een slepende knieblessure. De Braziliaan kan uit de voeten als hangende vleugelspits en zou daarom een extra optie in de aanval kunnen zijn als invaller.

Koeman kiest dinsdagavond voor een 5-3-2-systeem, met Frenkie de Jong die samen met Pedri en Sergio Busquets op het middenveld start. In de achterhoede van de thuisclub zullen de flanken worden bezet door Sergi Roberto (rechts) en de weer geheel fitte Jordi Alba (links). Centraal in de achterhoede van Barcelona keert Gerard Piqué terug van een blessure. De 34-jarige mandekker wordt geassisteerd door Ronald Araújo en Eric García. Marc-André ter Stegen staat onder de lat bij de thuisspelende ploeg. Sergiño Dest liep onlangs een verstuikte enkel op bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten en is hierdoor niet inzetbaar vanaf het begin. De rechtsback zit wel op de bank.

De meest opvallende naam in de basiself van Nagelsmann is Jamal Musiala. Afgelopen zaterdag viel achttienjarige rechtsbuiten in voor de geblesseerd uitgevallen Serge Gnabry in het duel met RB Leipzig (1-4 winst), en wist in het tweede bedrijf tot scoren te komen. Robert Lewandowski verliet in het Bundesliga-duel het veld eveneens vroegtijdig, maar de goalgetter is fit genoeg bevonden om in de basis te starten. Verder heeft Nagelsmann geen verrassingen in petto.

Het is de eerste keer dat beide topclubs elkaar treffen in Europees verband sinds de memorabele wedstrijd in de kwartfinale van de Champions League in 2020. Bayern was ruim een jaar geleden oppermachtig in het Camp Nou en wist met maar liefst 2-8 te winnen. De ploeg van toenmalig trainer Hansi Flick veroverde uiteindelijk het miljardenbal dankzij een 0-1 zege op Paris Saint-Germain in de finale. Flick, inmiddels bondscoach van Duitsland, heeft het stokje overgegeven aan Julian Nagelsmann. Bayern sluit de poulefase op 8 december af met een thuiswedstrijd tegen Barcelona.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Araújo, Piqué, García, Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; L. de Jong, Depay.

Opstelling Bayern München:Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández, Davies; Kimmich, Müller, Goretzka; Musiala, Lewandowski, Sané.