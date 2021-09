TOTO's tips: Recent verleden spreekt niet in voordeel van Ajax

Maandag, 27 september 2021 om 19:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 17:57

Voor Ajax-fans is er veel te juichen de laatste weken. De ene na de andere ploeg wordt met grote cijfers verslagen, met de 5-1 zege in de Champions League op bezoek bij Sporting Portugal misschien wel als grootste hoogtepunt. Nu is het voor de Amsterdammers zaak om de droomstart een goed vervolg te geven.

De doelpunten vallen momenteel als rijpe appels van de boom bij Ajax. In de laatste zes wedstrijden, die allemaal werden gewonnen, deden de Amsterdammers liefst 29 keer het net bollen, een gemiddelde van 4,8 goals per wedstrijd. En tegelijkertijd stond het achterin ook goed, want alleen Sporting Portugal wist in deze reeks eenmaal het net te vinden tegen Ajax. Maar die ene goal was achteraf slechts een voetnoot, want na de wedstrijd ging het vooral over Sébastien Haller die vier keer scoorde en Ajax aan een 5-1 overwinning hielp. Het was pas voor het eerst sinds 27 september 1995 dat de Amsterdammers vijf keer scoorde in een Champions League-duel, toen werd Ferencváros in Hongarije met 5-1 verslagen.

Toch lijkt de overwinning in Portugal geen garantie dat Ajax die prestatie deze week in de eigen Johan Cruijff Arena zomaar even gaat herhalen. Van de laatste tien thuiswedstrijden in de Champions League won Ajax er slechts twee, tegen Lille OSC en FC Midtjylland, terwijl de ploeg zes nederlagen leed. Opmerkelijke resultaten wetende dat Ajax buitenshuis juist acht van de laatste elf wedstrijden in het miljardenbal wist te winnen en slechts één keer verloor (tegen Liverpool). Kijkend naar de resultaten in alle competities in 2021 werden slechts 2 van de 39 wedstrijden dit kalenderjaar verloren en beide nederlagen waren in Amsterdam. In april won AS Roma met 2-1 en begin augustus won PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Ajax is niet de enige ploeg die op vreemde bodem goed presteert in de Champions League. In de voorgaande drie seizoenen dat Besiktas in de Champions League actief was (2009/10, 2016/17 en 2017/18) verloren de Turken slechts twee van de negen uitwedstrijden in de groepsfase en wist de ploeg vijf keer te winnen. En niet de kleinste ploegen werden verslagen, want onder meer Manchester United (0-1) en Napoli (2-3) trokken aan het kortste eind. De laatste keer dat Besiktas echter verloor gebeurde dit wel met grote cijfers, want Dynamo Kiev won met 6-0. De man om in de gaten te houden bij Besiktas is Michy Batshuayi. De Belg was goed voor drie goals in zijn laatste vier wedstrijden in alle competities voor de Turken en weet wat het is om te scoren tegen Ajax. In oktober 2019 maakte invaller Batshuayi namens Chelsea in de 86e minuut de winnende 1-0 in de Johan Cruijff Arena.

