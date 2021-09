Lionel Messi klaar voor CL-debuut voor PSG met speciaal tintje

Dinsdag, 14 september 2021 om 11:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:44

Lionel Messi is klaar voor zijn debuut voor Paris Saint-Germain in de Champions League. De 34-jarige aanvaller is door trainer Mauricio Pochettino opgenomen in de 22-koppige wedstrijdselectie voor het uitduel met Club Brugge van woensdagavond. Ook Neymar keert terug bij PSG. Beide aanvallers kregen zaterdag rust tegen Clermont Foot (4-0) vanwege de interlandverplichtingen bij Brazilië en Argentinië.

Leandro Paredes keert na de serie interlands met de Argentijnse ploeg ook weer terug in de selectie van PSG. Angel Di María en Idrissa Gueye kregen afgelopen seizoen rood in de halve finale tegen Manchester City en ontbreken woensdag dus in het Jan Breydelstadion. Sergio Ramos, Marco Verratti, Juan Bernat en Layvin Kurzawa missen het openingsduel in de Champions League vanwege uiteenlopende blessures. Georginio Wijnaldum is wel gewoon speelklaar. Pochettino heeft de opstelling van PSG echter nog niet vrijgegeven.

De selectie van de Franse grootmacht arriveert deze dinsdag per vliegtuig op de luchthaven van Oostende. Na aankomst aldaar gaat men per bus naar het spelershotel in Oostkamp, dat dinsdag en woensdag is afgesloten voor niet-hotelgasten. He café en het restaurant van het hotel zullen niet worden geopend zolang PSG daar verblijft, zo weet Het Nieuwsblad te melden. PSG neemt twee koks mee die het eten voor de spelers en stafleden zullen verzorgen. Pochettino en aanvoerder Marquinhos schuiven aan het einde van de middag aan voor een persconferentie. Vanaf 18.00 uur zal er door PSG worden getraind in het stadion van Brugge.

Voor Messi zit er een speciaal tintje aan de ontmoeting met Brugge, want de sterspeler speelde nog niet eerder in België of tegen een Belgische club. Daarnaast is het de eerste keer dat hij in Europees verband in actie komt voor een andere club dan Barcelona, voor wie hij 153 Europese duels afwerkte in 17 landen. Tevens is de verwachting dat Messi voor het eerst met Neymar én Kylian Mbappé op een veld zal staan. De openingswedstrijd in de groepsfase van de Champions League begint woensdag om 21.00 uur.

De volledige selectie van Paris Saint-Germain:

Doel: Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma, Alexandre Letellier

Verdediging: Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Nuno Mendes, El Chadaille Bitshiabu, Teddy Alloh

Middenveld: Leandro Paredes, Danilo, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Eric Junior Dina-Ebimbe, Nathan Bitumazala

Aanval: Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Neymar, Julian Draxler, Lionel Messi