TOTO's tips: Zet PSV droomstart in Eredivisie voort tegen Feyenoord?

Zaterdag, 18 september 2021 om 13:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 19:15

Met de ontmoeting tussen PSV en Feyenoord staat in speelronde vijf van het Eredivisie-seizoen een onvervalste topper op het programma. Op papier lijkt de favorietenrol voor PSV, dat thuis speelt en tot nu toe alle competitieduels heeft gewonnen. Toch mag ook Feyenoord dromen van een goed resultaat: de Rotterdammers blijken op basis van de statistieken een onpasseerbare defensie te hebben wanneer zij op volle oorlogssterkte kunnen aantreden. De tweede Eredivisie-topper van het seizoen beleef je met TOTO.

Gastheer PSV is goed aan het seizoen begonnen. De Eindhovenaren wonnen de Johan Cruijff Schaal overtuigend, wonnen alle vier de gespeelde competitiewedstrijden en maakten in de eerste vier speelronden meer goals dan iedere andere ploeg in de Eredivisie (14). Weet de ploeg van Roger Schmidt dit door te zetten en van Feyenoord te winnen, dan zet het een historische prestatie neer. Het zou namelijk voor de tiende keer in de clubgeschiedenis zijn dat PSV het Eredivisie-seizoen begint met vijf opeenvolgende overwinningen. In zes van die gevallen werd aan het einde van het seizoen ook de landstitel gewonnen.

PSV zal sowieso gebrand zijn op een goed resultaat in deze Eredivisie-topper. In de laatste jaren was het namelijk allesbehalve een zekerheid dat duels met Feyenoord of Ajax winnend werden afgesloten. Sterker nog: de laatste overwinning in een topper in de competitie dateert van 29 september 2018, toen onder leiding van Mark van Bommel met 3-0 van Ajax werd gewonnen. Sindsdien leverden de elf duels met Feyenoord en Ajax vijf remises en zes nederlagen op voor PSV. Feyenoord heeft daarbij het voordeel van een langere rustperiode na de wedstrijd in de Conference League van afgelopen dinsdag, waardoor de ploeg van Arne Slot hoogstwaarschijnlijk frisser aan de aftrap zal kunnen verschijnen dan de ploeg van Schmidt.

De kans is groot dat Feyenoord aantreedt met Justin Bijlow op doel en daarvoor het centrale duo bestaande uit Gernot Trauner en Marcos Senesi. Dat gezelschap is inmiddels uitgegroeid tot een blok dat met recht de Rotterdamse Muur mag worden genoemd. In de zes wedstrijden waarin dit trio gezamenlijk aan de aftrap stond, kreeg Feyenoord nog geen enkel tegendoelpunt. Dat is anders wanneer één van de drie ontbreekt, want in de vier wedstrijden waarin dat gebeurde kregen de Rotterdammers liefst acht tegendoelpunten.

