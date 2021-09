‘PSG wilde me toen hebben, maar ik wilde nog een jaar bij PSV blijven’

Georginio Wijnaldum maakte de afgelopen transferperiode transfervrij de overstap van Liverpool naar Paris Saint-Germain. Lange tijd leek de Oranje-international op weg naar Barcelona, maar PSG bleek slagvaardiger en haalde hem in huis. In de zomer van 2014 toonde PSG ook al interesse in Wijnaldum, maar destijds besloot de toenmalige PSV’er om nog een jaar in de Eredivisie te blijven.

In een interview met L’Équipe bevestigt dat Wijnaldum jaren geleden al voor PSG had kunnen tekenen. “Ja, dat is waar. De eerste contacten werden gelegd in 2014, na het WK. PSG wilde me toen hebben, maar ik wilde nog een jaar bij PSV blijven om kampioen te worden voordat ik zou vertrekken. Ik wilde ook samen met Memphis Depay blijven. Ik was lang geblesseerd geweest in het seizoen daarvoor en ik voelde me schuldig tegenover de supporters. Ik bleef en we werden kampioen. Daarna stond ik open voor het idee om een transfer te maken. PSG kwam opnieuw, maar op dat moment voelde ik niet dat zij me heel graag wilden hebben. Ik koos voor Newcastle United. Die club wilde me heel graag hebben en liet dat ook blijken.”

Behalve Barcelona waren er deze zomer ook andere kapers op de kust. “Er waren gesprekken met Bayern München en ik heb ook gesproken met Internazionale. Zij maakten een goede indruk op me”, aldus Wijnaldum, die ingaat op de afgeketste deal met Barcelona. “Een paar maanden geleden wilde ik bij Liverpool blijven. Zonder in detail te treden, kreeg ik niet echt het gevoel dat ze me wilden behouden. In dat soort gevallen moet je vooruit. Barcelona kwam toen voorbij. Ik was daar heel blij mee, want dat is altijd al de club van mijn dromen geweest, ook al was Zinédine Zidane mijn idool, een speler van Real Madrid. Ik wilde graag voor Barcelona tekenen, maar de onderhandelingen duurden lang en uiteindelijk kwam PSG. In tegenstelling tot zes jaar eerder, liet de club nu wel zien dat ze me graag wilden hebben.”

Wijnaldum koos naar eigen zeggen voor PSG vanwege het project dat hem werd voorgehouden. “En omdat ik te horen kreeg dat ik daar onderdeel van uitmaakte. Het management heeft er alles aan gedaan om me te overtuigen. Ik sprak met Mauricio Pochettino en Leonardo. Zij verzekerden me dat ze een van de beste teams van Europa wilden bouwen”, aldus Wijnaldum, die geen garantie heeft gekregen op een vaste basisplaats. “Het is aan mezelf om een sleutelspeler voor dit team te worden. Bepaalde clubs kunnen veel beloven, maar als je niet goed genoeg bent, dan speel je niet. In een team als dat van ons is er altijd concurrentie, en zo hoort het ook. Ze hebben niet beloofd dat ik een sleutelspeler zou worden, maar ze legden uit op welke manier ik een essentieel onderdeel van het project zou kunnen worden met mijn ervaring en kwaliteit. Dat is het gesprek dat ik had met Leonardo, de trainer en de president. Ze gaven me de tijd om erover na te denken, maar ik ging gelijk akkoord. Ik wist dat dit goed voor me zou zijn.”

De dertigjarige Wijnaldum werkt in Parijs met Pochettino, de trainer die hem in 2016 probeerde warm te maken voor een overstap van Newcastle United naar Tottenham Hotspur. “Destijds gaf hij aan hoe hij werkt, hoe hij de speelstijl voor zich ziet en dat soort dingen. Door dat gesprek, was het gesprek dat we deze zomer hadden redelijk kort. Hij vroeg me of ik openstond voor de aanbieding van PSG, we spraken over het project en wat ze wilden. Ik ben daar transparant in geweest. Ik vertelde dat ik ook in gesprek was met Barcelona, maar dat er nog geen akkoord was bereikt. Als ik iets had getekend, dan had ik me aan die afspraak gehouden. Maar dat was in mijn geval niet zo”, aldus Wijnaldum.