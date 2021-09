Spontaan applaus voor Cristiano Ronaldo na gepassioneerde speech

Dinsdag, 14 september 2021 om 10:02 • Rian Rosendaal

Cristiano Ronaldo heeft zich kort na zijn terugkeer bij Manchester United gelijk laten gelden. De 36-jarige aanvaller hield een indrukwekkende speech voorafgaand aan zijn rentree tegen Newcastle United (4-1) van afgelopen zaterdag, wat hem op applaus kwam te staan. Ronaldo zou naar verluidt tegen zijn ploeggenoten hebben gezegd dat ze 'alles moeten opgeven' voor de club. Een dag na de speech kwam Ronaldo tweemaal tot scoren tegen the Magpies.

Manager Ole Gunnar Solskjaer liet eerder al weten dat Ronaldo de selectie van Manchester United had toegesproken en The Sun onthult enkele dagen later enkele details hiervan. "De speech van Ronaldo was erg krachtig en opbeurend", laat een bron dichtbij Manchester United weten in een reactie aan de Engelse krant. "De spelers en alle leden van de technische staf luisterden in complete stilte. Hij vertelde aan zijn teamgenoten: 'Ik ben voor twee redenen teruggekeerd bij Manchester United. Ten eerste omdat ik veel liefde voel voor de club. Daarnaast houd ik van de winnaarsmentaliteit die in alle geledingen voelbaar is'."

Ronaldo had nog meer teksten voor de spelers van the Red Devils in petto. "Ik ben niet teruggekomen om slechts als cheerleader te fungeren. Als jullie successen willen boeken, dan moet je met alles wat je hebt van deze club houden. Je moet eten, slapen en vechten voor Manchester United. Of je nou speelt of niet, je moet je ploeggenoten steunen en altijd honderd procent geven. Ik wil winnen, iets anders telt niet. Winnen geeft een gelukzalig gevoel. Ik wil graag gelukkig zijn, jullie ook?", vroeg Ronaldo aan de spelers van de huidige koploper in de Premier League.

"Jullie zijn stuk voor stuk geweldige spelers en ik geloof ook echt in jullie. Anders was ik ook niet teruggekomen", voegde Ronaldo daaraan toe. "De supporters staan vierkant achter jullie, als je tenminste je best doet. Ik wil zorgen voor een winnaarsmentaliteit, zodat als ik een punt achter mijn loopbaan zet, die winnaarsmentaliteit blijft voortleven. En om ervoor te zorgen dat deze spelers dominant blijven, zoals dat vroeger ook het geval is geweest. Ik geef alles wat ik heb op het veld, maar daarbij heb ik wel jullie steun nodig. Zijn jullie klaar om te vechten en alles te geven op het veld?" Volgens The Sun kreeg Ronaldo massaal applaus voor zijn inspirerende woorden ten overstaan van de spelers en stafleden van Manchester United.