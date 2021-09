Incident met Pepe houdt Sporting bezig in aanloop naar Ajax-thuis

Dinsdag, 14 september 2021 om 08:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:23

De topper tussen Sporting Portugal en FC Porto (1-1) van afgelopen zaterdag kent een nasleep. Bij een hoekschop ging Pepe het duel aan met Sebastián Coates en op beelden is duidelijk te zien dat de 38-jarige verdediger van Porto de kaak van de mandekker van Sporting met zijn vuist raakt. De scheidsrechter en de VAR bestraften Pepe echter niet voor het opmerkelijke voorval, tot frustratie van Sporting.

De eerste tegenstander van Ajax in de poulefase van de Champions League heeft de Portugese voetbalbond inmiddels officieel verzocht om een onderzoek in te stellen naar de veelbesproken actie van Pepe. Het kan zijn dat de routinier van Porto in een later stadium alsnog een schorsing krijgt opgelegd. Coates klaagde kort na de topper in de Portugese competitie al over de manier waarop Pepe het duel aanging tijdens de hoekschop.

Ainda sobre ontem à noite. Como é possível que um jogador fique impune depois de agredir barbaramente, com o queixo, o punho fechado de um anjinho chamado Pepe? Era expulsar esse bandido do Coates e irradiá-lo para dar o exemplo. O futebol tem de ser implacável com gente decente! pic.twitter.com/iIIyICqPKh — nuno saraiva (@nuno_a_saraiva) September 12, 2021

Sporting kende een voortvarende start van de topper tegen Porto, met de openingstreffer van Nuno Santos in de zestiende minuut. De gelijkmaker van Luis Fernando Díaz viel twintig minuten voor tijd. Inmiddels is duidelijk geworden dat trainer Rúben Amorim tegen Ajax niet kan beschikken over Pedro Gonçalves, vorig seizoen met 23 treffers nog clubtopscorer, vanwege licht blessureleed. Coates is geschorst voor de ontmoeting met Ajax. Bij de bezoekers uit Amsterdam ontbreekt Davy Klaassen woensdagavond vanwege licht liesklachten. Het duel in Lissabon begint om 21.00 uur.