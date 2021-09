‘Qua opleiding en faciliteiten schrijf ik Ajax dan ook wel iets hoger aan’

Dinsdag, 14 september 2021 om 07:55

Ajax start de groepsfase van de Champions League woensdagavond tegen Sporting Portugal. Het is een duel dat Mees de Wit met bovengemiddelde interesse zal volgen. De speler van PEC Zwolle speelde namelijk voor beide clubs. In 2018 verliet de inmiddels 23-jarige linksback Ajax voor een kans in Lissabon. Vooruitkijkend naar het duel van woensdagavond, weet De Wit niet op welke ploeg hij zijn geld moet zetten. Hij ziet het als een groot voordeel voor de Amsterdammers dat de Uruguayaan Sebastián Coates geschorst is. “Een beest, dus dat is echt wel lekker voor Ajax.”

De Wit mocht bij Sporting regelmatig met de hoofdmacht trainen. “Ik zag hoe de spelers steeds meer wilden vechten voor elkaar”, vertelt hij in het Algemeen Dagblad. “Dat was de ene kant, maar aan de andere kant hadden ze ook de individuele kwaliteiten om mooi voetbal te laten zien. Portugezen zijn heel geslepen. We weten in Nederland hoe vervelend ze kunnen zijn. Dit Sporting doet ook alles om te winnen. Maar daarnaast is het ook wel een technische ploeg met ervaring.”

Behalve Coates moet Sporting tegen Ajax ook Pedro Goncalves missen. De 23-jarige Portugese aanvaller kampt met een blessure. “Een spits die vrijwel elke wedstrijd scoort, terwijl je hem soms niet eens ziet. Hij kan wel eens de volgende worden die een toptransfer gaat maken", vervolgt De Wit, die in Portugal te maken had met Nuno Mendes als concurrent. De linksback ontwikkelde zich stormachtig en verdiende de afgelopen transferperiode een toptransfer naar Paris Saint-Germain, dat hem voor zeven miljoen euro op huurbasis overnam. In de huurdeal is een koopoptie van veertig miljoen euro opgenomen.

Sporting leidt talenten op en haalt daarnaast vaak jonge spelers naar Lissabon, om hen vervolgens verder te ontwikkelen. “Sporting zoekt daar een beetje een balans in”, aldus De Wit, die van 2014 tot 2018 in de Ajax-jeugd speelde. “De club houdt van opleiden en probeert elk jaar een paar jongens klaar te stomen, maar haalt ook wel veel jonge spelers in de hoop dat zij doorbreken en snel en goed verkocht kunnen worden. Qua opleiding en faciliteiten schrijf ik Ajax dan ook wel iets hoger aan.”

De Wit geeft aan dat hij niet zou weten op welke club hij zijn geld moet zetten als Sporting en Ajax elkaar woensdagavond treffen. “Wat wellicht in het voordeel van Ajax is, is dat de spelers van Sporting wat minder Europese ervaring hebben. Alleen is het wel zo dat ze zich daarin nu ook willen bewijzen tegenover het Portugese publiek, omdat Sporting de afgelopen jaren weinig heeft laten zien Europa.''