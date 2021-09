‘Toen ik in China voetbalde, wilde Feyenoord me voor een jaar huren’

Dinsdag, 14 september 2021 om 07:32 • Yanick Vos

Feyenoord neemt het vanmiddag in de groepsfase van de Conference League op tegen Maccabi Haifa. Bij de Israëlische ploeg speelt Tjaronn Chery, een oude bekende van de Rotterdammers. Feyenoord had in het verleden namelijk interesse in de aanvallende middenvelder. Ondanks serieus contact tussen de betrokken partijen, is het nooit tot een samenwerking gekomen.

Chery maakte in het seizoen 2014/15 een sterke indruk in het shirt van FC Groningen. Diverse clubs toonden interesse, waaronder Feyenoord. Uiteindelijk was het Queens Park Rangers dat hem voor ruim twee miljoen euro naar Engeland haalde. “Toen ik vanuit FC Groningen werd verkocht aan Queens Park Rangers, had ik ook contact met Feyenoord. Dat is toen niet doorgegaan, maar er is altijd contact gebleven over en weer”, vertelt de tegenstander van Feyenoord in De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In 2017 vertrok Chery naar China om voor Guizhou FC Te gaan spelen. Feyenoord verloor hem toen niet uit het oog. “Toen ik in China voetbalde, wilde Feyenoord me voor een jaar huren, maar dat is ook weer niet doorgegaan, omdat de Chinezen me niet wilden laten gaan. Achteraf is het misschien jammer geweest. Ik heb een mooie carrière gehad. Maar om bij een topclub in Nederland te spelen was ook wel mooi geweest.”

Dinsdagmiddag treft Chery met Jens Toornstra (ADO Den Haag) en Bryan Linssen (FC Groningen) twee voormalige ploeggenoten. “Leuk om die jongens tegen te komen. Ik ga ze een beetje pesten”, aldus Chery met een knipoog. De wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord begint dinsdagmiddag om 16.30 uur.