Driessen: ‘Er zijn spelers die zijn veters niet mogen strikken, ook bij Ajax’

Maandag, 13 september 2021 om 23:56 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen vindt dat Steven Berghuis 'niet over zich heen moet laten lopen' bij Ajax. De aanvaller, die zaterdag tegen PEC Zwolle (0-2) als aanvallende middenvelder opereerde, heeft in Amsterdam niet dezelfde status als bij zijn vorige club Feyenoord. Bij Voetbalpraat op ESPN wordt maandagavond geconcludeerd dat Berghuis niet altijd verzekerd is van een basisplaats bij Ajax, al zou de blessure van Davy Klaassen ervoor kunnen zorgen dat hij woensdag tegen Sporting Portugal opnieuw achter de spits wordt opgesteld.

Volgens Valentijn Driessen heeft Berghuis zich op 'bepaalde momenten' niet kunnen bewijzen als rechtsbuiten bij Ajax. "Antony heeft dat meer gedaan. Op ‘10’ heeft Klaassen op dit moment ook meer laten zien dan Berghuis. Daar heeft Berghuis één keer gespeeld, tegen PEC Zwolle, en hij heeft één goede loopactie gemaakt." Berghuis maakte na een half uur met een lange sprint ruimte op de linkerflank en kon zo Sébastien Haller bedienen. Berghuis ontving de bal eerst in de as van het veld en speelde naar links, waar Dusan Tadic stond. Vervolgens trok hij vanaf het midden een lange sprint naar links om Tadic heen, die hem de bal weer teruggaf. Daarna volgde de assist op Haller.

In de studio wordt de vraag opgeworpen of Berghuis een dergelijke actie ook bij Feyenoord gemaakt zou hebben. Mikos Gouka, clubwatcher van Feyenoord voor het Algemeen Dagblad, snapt de vraag. "Hij moet nu natuurlijk wat, omdat het niet zo goed ging." De journalist zag bij Berghuis met name in zijn eerste weken bij Ajax inderdaad een grotere 'bescheidenheid' dan in diens periode bij Feyenoord. "We hebben bij Feyenoord eens gezien dat Mark Diemers een bal niet gaf, waarna Berghuis zijn onvrede duidelijk liet merken. Toen zag je ook een bepaalde spanning op de gezichten van de andere spelers. Die dachten: als ik de bal krijg, moet ik wel weten waar Berghuis is. Dat heeft hij nu veel minder."

"Tadic wil ook een bal hebben en zo zijn er wel meer. Hij moet toch een beetje stijgen in de hiërarchie. Hij liet een vrije trap nemen door Zakaria Labyad (op 14 augustus tegen NEC, red.), dat zou hij bij Feyenoord niet doen", concludeert Gouka. Volgens Kenneth Perez lijkt Berghuis momenteel 'de speler die niet speelt als iedereen fit is', maar Driessen vindt dat de aanvaller daar niet zomaar genoegen mee hoeft te nemen. "Hij moet wel wat meer van zich afbijten en zich wat meer profileren. Hij moet niet als een dooie vogel alles accepteren. Dat heb je bij Feyenoord ook niet gedaan en dat hoef je hier ook niet te doen. Dan kan iedereen lullen over de hiërarchie, maar er zijn een aantal spelers die zijn schoenen niet mogen vastmaken, ook bij Ajax. Je hoeft echt niet over je heen te laten lopen. "