Ajax reist zonder Davy Klaassen af naar Lissabon

Maandag, 13 september 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:45

Davy Klaassen is niet fit genoeg om met Ajax mee te reizen naar Lissabon, zo weet De Telegraaf. De aanvallende middenvelder heeft lichte liesklachten en moet daardoor de Champions League-wedstrijd op bezoek bij Sporting Portugal aan zich voorbij laten gaan. Daardoor lonkt voor Steven Berghuis opnieuw een kans in de basis op nummer tien.

Klaassen liep zijn liesblessure op in de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Turkije (6-1 winst). De middenvelder moest daardoor afgelopen zaterdag de competitiewedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle (0-2 winst) ook al aan zich voorbij laten gaan. Geprobeerd werd om Klaassen tijdig klaar te stomen voor het eerste Champions League-duel van het seizoen, maar dat is dus niet gelukt.

De blessure van Klaassen lost voor Erik ten Hag een mogelijk luxeprobleem op. De trainer van Ajax had waarschijnlijk moeten kiezen tussen Antony en Berghuis, indien Klaassen tijdig fit was geweest. Nu zou Berghuis opnieuw als nummer tien kunnen spelen, net als de voormalig Feyenoorder deed in Zwolle. De kans is groot dat Maarten Stekelenburg onder de lat staat bij Ajax. De doelman moest in Zwolle verstek laten gaan met eveneens liesklachten, waardoor Remko Pasveer in het doel stond.