Jong AZ blijft stunten en staat bovenaan; Jong Ajax geeft NAC pak slaag

Maandag, 13 september 2021 om 21:58 • Laatste update: 22:08

Jong Ajax heeft NAC Breda maandagavond een behoorlijk pak slaag gegeven in de Keuken Kampioen Divisie. De beloftenploeg van John Heitinga kwam achter tegen de Bredanaars, maar boog dat in een periode van een kwartier met vier doelpunten om. Uiteindelijk werd het liefst 6-3. Verder neemt Jong AZ de koppositie weer over van Excelsior door knap te winnen van De Graafschap (2-1). Jong FC Utrecht rekende af met Jong PSV (2-1) en staat verrassend derde. FC Volendam gaf in de slotfase de overwinning weg tegen Roda JC Kerkrade (2-2) en blijft voorlopig steken op de achtste plaats.

Jong Ajax - NAC Breda 6-3

De wedstrijd begon goed voor NAC, daar Ralf Seuntjens al in de derde minuut na terugleggen van Odysseus Velanas kon binnen schuiven: 0-1. Een wervelstorm van Jong Ajax leverde vervolgens in een kwartier vier Amsterdamse doelpunten op. Eerst knalde Danilo vanaf de rand van het strafschopgebied raak, daarna tikte Kenneth Taylor aan het einde van een prachtige aanval de 2-1 binnen. Victor Jensen kon na een goede pass van Naci Ünüvar draaien en binnen schieten: 3-1.

Ook Max de Waal stelt zichzelf voor... ??#jajvol pic.twitter.com/AADTpkK2t7 — ESPN NL (@ESPNnl) September 13, 2021

Ünüvar leverde vervolgens ook op fraaie wijze de assist voor de 4-1, die afgemaakt kon worden door de doorgelopen Youri Baas. Tussen de doelpunten van Jong Ajax door had Seuntjens nog wel de paal geraakt namens NAC. Na rust maakte Youri Regeer in de rebound 5-1, nadat de poging van Danilo was mislukt. Het had nog erger kunnen worden voor NAC, maar Jensen kopte op de lat. Thom Haye deed wat terug voor de Bredanaars, door een vrije trap schitterend in de kruising te schieten: 5-2. Ook Max de Waal bewees dat te beheersen en schoot Jong Ajax vanuit een vrije trap prachtig op 6-2. Seuntjes wist de schade voor NAC nog enigszins te beperken door van dichtbij een voorzet van Haye binnen te werken: 6-3.

Jong AZ - De Graafschap 2-1

In de redelijk gelijk opgaande eerste helft kwam Jong AZ binnen het kwartier via een fraaie aanval op voorsprong. Peer Koopmeiners schoot de bal in de linkerhoek binnen: 1-0. Op slag van rust had De Graafschap terug moeten komen, maar Mees Kaandorp schoot recht op doelman Beau Reus en Giovanni Korte zag zijn inzet van de lijn gehaald worden. Vier minuten later scoorden de bezoekers alsnog, toen Elmo Lieftink de bal vanaf de rand van het strafschopgebied prachtig binnen volleerde: 1-1. Nadat Korte een grote kans had verprutst door naast te mikken, pakte Jong AZ de leiding weer over. Yusuf Barasi kon op aangeven van Fedde de Jong van dichtbij raak schieten: 2-1. Mohamed Taabouni had de wedstrijd kunnen beslissen, maar schoot een-op-een op Hidde Jurjus.

Jong FC Utrecht - Jong PSV 2-1

Utrecht hoopte de derde overwinning op rij te boeken en kwam na een klein kwartier op voorsprong. Nick Venema werkte binnen na een voorzet van Othmane Boussaid. Acht minuten voor de pauze, kort nadat Nigel Thomas moest afhaken door blessureleed, kwam PSV op gelijke hoogte. Cheick Touré schoot een penalty raak in de linkerhoek, na een handsbal van Utrecht in het strafschopgebied. Omdat Venema vlak voor de rust een goede kans onbenut liet, bleef het in de eerste helft bij 1-1. Zes minuten na de pauze zorgde Davy van den Berg tegen zijn oude club voor de 2-1 met een laag afstandsschot. Het bleef bij 2-1 en daardoor neemt Utrecht, de nummer achttien van het afgelopen seizoen, de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie in.

FC Eindhoven - Helmond Sport 3-2

In de 95ste editie van de Noord-Brabantse derby - alleen Telstar en FC Eindhoven speelden nog vaker tegen elkaar op het tweede niveau - kreeg Eindhoven de eerste kansen. Basisdebutant Charles-Andreas Brym liet twee kansen liggen, Joey Sleegers trof de buitenkant van de paal en Havekotte pareerde ook een kopbal van Barnabás Rács. Tegen de verhoudingen in zette Arno Van Keilegom de bezoekers op voorsprong na een voorzet van Jules Houttequiet, maar vlak daarna zorgde Van der Sande voor de 1-1 door een voorzet van Sleegers binnen te tikken. Na een klein uur kwam Brym alsnog tot scoren, nadat hij een voorzet van opnieuw Sleegers controleerde en afrondde. Tien minuten voor tijd keerde Havekotte een inzet van Brym, waarna Enrico Hernández scoorde uit de rebound: 3-1. Jellert van Landschoot maakte er nog 3-2 van, maar daar bleef het bij.

FC Volendam - Roda JC Kerkrade 2-2

In een aantrekkelijke openingsfase kregen beide ploegen kansen om de score te openen. Zo schoot Robert Mühren uit de draai op doelman Rody de Boer, waarna Bryan Limbombe namens de bezoekers rakelings naast schoot. Volendam kwam goed weg toen Limbombe er niet in slaagde raak te koppen na een voorzet van Amir Absalem vanaf de achterlijn. Na 26 minuten was het raak voor de thuisploeg. Aanvoerder Richard Jensen van Roda JC verspeelde de bal plots aan Mühren, die dankbaar profiteerde en voor de vijfde keer op rij scoorde tegen de Limburgers. Zeven minuten na de pauze ontving Daryl van Mieghem na een overtreding op Absalem zijn tweede gele kaart. Roda JC kwam langszij doordat een corner van Xian Emmers ineens binnenzeilde. Vijf minuten voor tijd zette Dense Kasius de tien man van Volendam op voorsprong, maar een minuut later maakte de vrijstaande Stefano Marzo de 2-2.

Volendam komt op voorsprong na een flater in de defensie van Roda JC, zo'n kans moet je Robert Mühren niet geven... ?? ?? ESPN #?? #volrod pic.twitter.com/kpffmIpNWn — ESPN NL (@ESPNnl) September 13, 2021

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Jong AZ 6 5 0 1 4 15 2 Excelsior 6 4 1 1 8 13 3 Jong FC Utrecht 6 3 2 1 4 11 4 ADO Den Haag 6 3 1 2 2 10 5 TOP Oss 6 3 1 2 1 10 6 VVV-Venlo 6 3 1 2 1 10 7 FC Eindhoven 6 3 1 2 0 10 8 FC Volendam 6 2 3 1 6 9 9 De Graafschap 6 3 0 3 -1 9 10 MVV Maastricht 6 3 0 3 -8 9 11 Roda JC Kerkrade 6 2 2 2 2 8 12 Almere City FC 6 2 2 2 2 8 13 FC Emmen 6 2 1 3 3 7 14 Jong PSV 6 2 1 3 0 7 15 Jong Ajax 6 2 0 4 -2 6 16 NAC Breda 6 1 3 2 -2 6 17 Helmond Sport 6 2 0 4 -3 6 18 FC Den Bosch 6 2 0 4 -5 6 19 FC Dordrecht 6 1 2 3 -5 5 20 Telstar 6 0 3 3 -7 3