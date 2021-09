Van der Gijp: ‘Als ik er had gezeten, had ik gezegd: joh, houd je teringmuil’

Maandag, 13 september 2021 om 21:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:07

René van der Gijp is niet te spreken over de manier waarop René Hake tekeerging in de kleedkamer van FC Utrecht na een duel met ADO Den Haag (1-1) van vorig seizoen. In de documentaire FC Utrecht: No Guts No Glory op Videoland is een scène te zien waarin Adrián Dalmau wordt uitgekafferd door Hake na de wedstrijd op 6 december 2020. De beelden werden zondagavond getoond in Studio Voetbal en Hake reageerde zelf ook in de studio.

"Hij sloeg zichzelf er redelijk voor op de borst, maar ik vind het makkelijk om een ventje dat twee gele kaarten pakt en zit te huilen op die manier de les te lezen, wetende dat dat mannetje al een halfjaar doodongelukkig in Nederland is en zijn familie mist", vertelt Van der Gijp maandagavond bij Veronica Inside. "Als ik erbij had gezeten, had ik gezegd: 'Joh, houd je grote teringmuil dicht. Houd je grote teringmuil.' Als ik daar gezeten had, had ik echt ingegrepen. Dan had ik gezegd: 'Joh, wat doe je nou, idioot die je bent.'"

Dalmau ontving zijn rode kaart bij een 1-0 voorsprong; tegen tien man kwam ADO op 1-1. Hij liep na zijn rode kaart huilend de kleedkamer binnen, zei een aantal keer 'I'm stupid' en verschool zichzelf. "Ik heb het zo verkloot. Ik heb mijn kans vergooid", snikte hij. Na het duel liep Eljero Elia de kleedkamer binnen, op zoek naar 'die Spanjaard'. Elia sprak Dalmau een aantal keer aan met ‘amigo’, maar de spits reageerde niet. Vervolgens liep Elia weg en zegt hij tot drie keer toe: ‘Hij heeft echt geluk dat die camera hier is.’ Daarna vond ook Hake het noodzakelijk om Dalmau al schreeuwend te kleineren.

"Fucking hell. Hey, Dalmau! Heb je niks te zeggen tegen de jongens, in plaats van met je hoofd naar beneden te zitten? Je hebt de wedstrijd verkloot. Twee stomme gele kaarten", riep Hake. In Studio Voetbal verklaarde hij zondagavond dat de opmerkingen 'in het heetst van de strijd' werden gemaakt. "Je kunt altijd discussiëren over de manier waarop het gebeurt." Johan Derksen denkt echter niet dat de woede van Hake spontaan was. "Hij wist dat die camera's er hingen, hè. Dat was echt een act van een meneertje", zei de analist van Veronica Inside.

De beelden van de scheldkanonnade van Hake richting Dalmau zijn te vinden op de website van de NOS en in de documentaire FC Utrecht: No Guts No Glory op Videoland.