Jan Smit: ‘Ik ben de afgelopen week best vaak voor gek verklaard’

Maandag, 13 september 2021 om 19:59 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:02

Jan Smit heeft toelichting gegeven op de plannen van FC Volendam om een nieuw stadion te bouwen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie publiceerde vorige week woensdag eerste schetsen van een nieuw stadion, met de werknaam 't Skip: het stadion heeft de vorm van een schip, waarmee de innige band van het dorp met het water gesymboliseerd. Het huidige stadion staat in het centrum van Volendam, maar de club denkt aan een verhuizing naar de rand van het vissersdorp.

Smit is sinds 2013 bestuurslid cultuur, media en commercie bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De bekende zanger is sinds de bekendmaking van de plannen 'best vaak' voor gek verklaard, geeft hij maandagavond voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Roda JC Kerkrade toe aan ESPN. "Mensen hadden in eerste instantie iets van: a) willen jullie echt een nieuw stadion, b) willen jullie dan ook echt een schip en c) denken jullie dan zoveel mensen te kunnen herbergen? Dat waren de drie meest prangende vragen." Smit geeft aan dat de antwoorden op de eerste twee vragen 'ja' is. De derde vraag beantwoordt hij niet direct. Volendam wil dat het nieuwe stadion 'minimaal tienduizend zit- en staanplekken' bevat, maar het huidige Kras Stadion met een capaciteit van 7.384 plekken is nooit uitverkocht.

"We zitten nu op een heel mooie plek, in de kern van het dorp, maar we kijken naar de uitbreidingsmogelijkheden en onze ambitie om op echt gras te voetballen", legt Smit de wens voor een nieuw stadion uit. "Dan kunnen we hier niet meer trainen en moeten er extra velden aangelegd worden. Qua mogelijkheden zit je hier aan je taks. We hebben hier ook heel weinig parkeergelegenheid. Met meer sportverenigingen uit de regio zouden we ons op een andere plek willen vestigen." En ja, Volendam wil echt een 'schip', voegt hij toe. "Onze roots liggen in de visserij en je moet je daarin kunnen onderscheiden. We zijn als dorp aan de zee uniek en daar moet je gebruik van maken."

De komst van een stadion is met het oog op de sportieve toekomst van Volendam noodzaak, meent het bestuurslid. "Ik snap dat er mensen zijn die denken: probeer eerst dit stadion eens te vullen. We zijn twee jaar geleden begonnen met Wim Jonk en zijn team, met een nieuw bestuur en nieuwe visies. Dan kijk je vooruit. Niet naar één of twee jaar, maar je probeert te kijken waar Volendam over tien jaar staat. Ik denk dat wij gezien de weg die we zijn ingeslagen hardop moeten durven dromen en daar hoort een nieuw stadion bij. Er zijn veel supporters die het toejuichen. Er zijn ook altijd mensen die het onnodig vinden of andere ideeën hebben over de grond, maar als we de krachten bundelen, kunnen we een multifunctioneel stadion bouwen waar ook artiesten kunnen optreden, niet alleen ik natuurlijk, een echt poppodium." Smit weet niet wanneer het nieuwe stadion kan verrijzen, maar acht 'dit decennium' een realistisch doel.

Beeld: FC Volendam