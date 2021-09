Valentijn Driessen: ‘Wat is het nou voor prestatie dat Götze bijtekent?’

Maandag, 13 september 2021 om 18:11 • Dominic Mostert

Valentijn Driessen blijft achter zijn uitspraken over Mario Götze staan. De aanvallende middenvelder van PSV zette vorige week maandag zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2024 en die keuze werd door Driessen als 'behoorlijk ambitieloos' genoemd. Götze stond volgens PSV in de belangstelling van Champions League-deelnemers en koos er toch voor om in Eindhoven te blijven. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf verdient technisch directeur John de Jong van PSV geen grote complimenten voor het vastleggen van Götze.

"Dat is helemaal geen prestatie", oordeelt Driessen in de podcast Kick-Off van de krant. "Wat is het nou voor prestatie dat Götze bijtekent? Wanneer heeft hij nou zijn laatste topwedstrijden gespeeld? Tegen Ajax voor de Johan Cruijff Schaal? Ja, dat was voor de Johan Cruijff Schaal. Maar tegen Benfica dan?" Het spel van Götze in de competitiewedstrijd tegen AZ van zaterdag (0-3 zege) kon de journalist evenmin bekoren. Volgens Driessen had Roger Schmidt er goed voor kunnen kiezen om zijn landgenoot in de tweede helft te wisselen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Hij heeft Marco van Ginkel eruit gehaald, maar had net zo goed Götze eruit kunnen halen. Die heb ik eigenlijk helemaal niet gezien", vertelt Driessen. "Die speelde een heel kleurloze wedstrijd. Hij werd na tien minuten gigantisch aangepakt door Jordy Clasie en dat bleek de juiste remedie om het gevaar van Götze in te dammen. Hij liet zich daarna niet meer gelden in de wedstrijd. Ik blijf er wel een beetje achter staan dat het ambitieloos is."

PSV meldde Götze uit handen te hebben gehouden uit meerdere belangstellende clubs, waaronder Champions League-deelnemers. "Vanuit PSV begrijp ik wel dat ze heel blij zijn, maar vanuit Götze zijn oogpunt vind ik het behoorlijk ambitieloos", zei Driessen daarover. "Dan denk ik: als die Götze nou ambitie had... Hij voelt natuurlijk dat hij de Nederlandse competitie gewoon heel goed aan kan. Hier kan hij af en toe excelleren. Tegen Benfica-thuis in de Champions League heb ik hem niet gezien, hoor."