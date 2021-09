Onenigheid bij Feyenoord over afscheid van ongeneeslijk zieke Marco

Maandag, 13 september 2021 om 17:48 • Dominic Mostert

Bij supporters van Feyenoord is onvrede over de wijze waarop algemeen directeur Mark Koevermans zich recentelijk heeft opgesteld richting grasmeester Erwin Beltman, zo meldt RTV Rijnmond maandag. Beltman gaf op zondag 22 augustus toestemming aan de ongeneeslijk zieke supporter Marco van den Wildenberg om in de rust van het competitieduel tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles (2-0) het veld op te komen. Hij kreeg vervolgens een emotioneel afscheid van zijn medesupporters, voordat Marco op 1 september uit het leven stapte. Koevermans vindt dat Beltman anders had moeten handelen.

De terreinchef van Feyenoord werd kort voor de wedstrijd overvallen door het verzoek om de zieke supporter het veld op te laten gaan, schrijft RTV Rijnmond. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om het verzoek te weigeren. Feyenoord krijgt regelmatig verzoeken van of voor zieke supporters met een laatste wens en heeft daar de speciale afdeling Bijzondere Wensen voor opgericht. Volgens de interne regels had Beltman de achterban van Van den Wildenberg moeten doorverwijzen naar die afdeling, maar dat liet hij na. Koevermans ziet het niet zitten dat iedere medewerker van de club zomaar kan beslissen dat iemand het veld op kan komen en wilde dat Beltman een vermaning kreeg. Stadiondirecteur Jan van Merwijk, leidinggevende van de veldmedewerkers, zag dat echter niet zitten.

Het verhaal leidde tot boze reacties van supporters richting Koevermans; ze vinden dat de soloactie van Beltman getolereerd moet worden vanwege de schrijnende omstandigheden. "Het door de werkgever alleen al denken aan een straf voor de werknemer wordt dan ook zeer ongepast gevonden", aldus de regionale omroep. Beltman heeft in een bericht op Facebook geschreven dat hij 'geen seconde' spijt heeft van zijn besluit. "Waar ik wel spijt van heb, en wat mijn directeur (Van Merwijk, red.) ook in een goed gesprek heeft uitgelegd, is dat er op het mooie moment met Marco en zijn zoon er in Unit 30 nog een terminaal iemand bij de wedstrijd aanwezig was, en dat heeft mij natuurlijk aan het denken gezet", aldus de groundsman.

"Wij hebben een fantastische afdeling Bijzondere Wensen onder bezielende leiding van Krista (Bakker, red.). Ik heb mijn directeur beloofd dat ik in het vervolg altijd Krista inschakel bij deze mooie, ingrijpende verzoeken. Verder kan ik melden dat mijn directeur mij geen sancties op heeft gelegd", besluit de grasmeester zijn bericht. Beltman kondigt aan dat hij 'gewoon' aanwezig zal zijn bij de eerstvolgende thuiswedstrijd, op woensdag 22 september tegen sc Heerenveen. Koevermans wil zelf momenteel niet reageren op de commotie. RTV Rijnmond roept in herinnering dat er bij supporters al langer onvrede is over het functioneren van de directeur, wat onder meer tot uiting kwam in een huisbezoek van de harde kern, en denkt dat de druk op Koevermans door de nieuwe informatie alleen maar zal toenemen.