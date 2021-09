Harvey Elliott reageert opvallend begripvol op tackle van Struijk

Harvey Elliott neemt Pascal Struijk niets kwalijk na diens tackle waarbij hij een zware blessure opliep. De achttienjarige middenvelder van Liverpool werd zondag in de wedstrijd tegen Leeds United (0-3 voor Liverpool) hard getroffen op zijn enkel en komt op Instagram met een reactie. "Het was totaal niet zijn fout", schrijft Elliott.

Rond de middenlijn beging Struijk na een klein uur spelen zijn tackle op Elliott, die zijn enkel leek te verdraaien en naar de grond ging. "Het was ook geen rode kaart", vindt Elliott opmerkelijk genoeg. "Het was gewoon een freak accident, deze dingen gebeuren in het voetbal. Ik ben natuurlijk helemaal kapot van wat er gisteren in Leeds is gebeurd, maar ik ben totaal overweldigd door de liefde en steun die de hele voetbalwereld mij heeft getoond na de blessure. Heel erg bedankt aan iedereen die mij en mijn familie heeft gecontacteerd, het betekent zoveel voor ons."

Het eerste onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de enkel van Elliott niet gebroken is. Wel is zijn enkel 'ontwricht', wat inhoudt dat er één of meerdere botstukken van het enkelgewricht uit positie staan. Het enkelgewricht bestaat uit het kuitbeen, het scheenbeen en het sprongbeen. Wanneer deze botstukken niet meer in de juiste positie staan ten opzichte van elkaar, spreekt men van een ontwrichte enkel. Elliott zal een operatie moeten ondergaan om de enkel terug te zetten.

"Ik ben nu volledig gefocust op mijn herstel en zal alles in mijn revalidatie geven om er zo snel mogelijk weer uit te zijn", laat Elliott weten. "Ik weet dat ik een ongelooflijk netwerk achter me heb bij Liverpool en samen zullen we hier doorheen komen. Aan alle Liverpool-fans: jullie steun betekent zoveel voor mij. Ik ben een van jullie en ik kan niet wachten om sneller, fitter en sterker terug te zijn om het team in de toekomst te helpen."

Oi oi, rood voor Pascal Struijk ?? De Nederlander pleegt een aanslag op de enkels van Harvey Elliott en mag vertrekken ?#ZiggoSport #PremierLeague #LEELIV pic.twitter.com/KvVasdDwRn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

Reactie van Pascal Struijk

Struijk heeft maandagmiddag ook via Instagram gereageerd op de zware blessure van Elliott. De Nederlands-Belgische centrumverdediger gaf aan dat hij nooit had gewild dat dit was gebeurd en hij wenst Elliott een spoedig herstel. "In de wedstrijd is iets gebeurd dat ik niemand zou toewensen", aldus Struijk zondagavond op zijn Instagram Story. "Harvey Elliott, mijn gedachten zijn bij jou. Ik ben er kapot van en het was nooit de bedoeling dat dit zou gebeuren. Ik wens je een spoedig herstel en hoop je snel weer terug op het veld te zien."