Mazraoui: ‘Niet omdat ik cool was, maar omdat ik het niet kon geloven’

Maandag, 13 september 2021 om 15:44 • Yanick Vos

Voor Ajax begint woensdag het nieuwe Champions League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Sporting Portugal. Het is voor het vierde seizoen op rij dat Noussair Mazraoui zijn opwachting maakt namens de Amsterdammers in het miljardenbal. In gesprek met Ajax TV kijkt hij vooruit op de nieuwe jaargang in de Champions League, maar komt vooral het seizoen 2018/19 aan bod, toen de halve finale werd bereikt.

Mazraoui kijkt ernaar uit om in Lissabon de Champions League-hymne weer te horen. “Het nummer is mooi omdat het het Champions League-nummer is. Je hebt geen motivatie nodig. Het is een gek gevoel, dat je niet veel krijgt”, aldus Mazraoui in een interview op het clubkanaal. “Het is gewoon een apart gevoel. Altijd kippenvel. Vooral als je dan oploopt en je ziet je eigen supporters, dat is geweldig. Er gaan gekke dingen door je hoofd: trots, genieten, waar je vandaan komt... Het vuurtje in je wordt groter en je hebt er gewoon niet normaal veel zin in. Het zorgt voor extra energie die je binnenkrijgt. Zodra die camera langs je hoofd gaat, wil ik niet in de camera kijken. Dan lijkt het alsof ik heel erg onder de indruk ben. Dus ik kijk recht voor me het publiek in. Dan zie ik hoe iedereen daar zit en hoe ik daar vroeger zat. Daar geniet ik van.”

Mazraoui debuteerde onder Ten Hag in de hoofdmacht en dwong in het seizoen 2018/19 een basisplaats af op de rechtsbackpositie. “Het was mijn eerste seizoen, dan zit je al op een bepaalde wolk. Als je het dan gelijk tot de halve finale van de Champions League schopt, is moeilijk te beseffen”, aldus Mazraoui, die in de groepsfase scoorde in de uitwedstrijd tegen Bayern München. Op aangeven van Dusan Tadic schoof de vleugelverdediger de 1-1 achter Manuel Neuer. “Op dat moment dacht ik: nee, dat gebeurt mij niet. Mijn celebration was heel cool, heel nonchalant. Ik liep heel rustig, niet omdat ik cool was, maar omdat ik het niet kon geloven. Op dat moment loop je weg en denk je: what the f*ck gebeurt er eigenlijk? Je bent debutant en maakt gelijk een goal tegen Bayern uit. Dat zorgde bij ons voor het geloof van: wij kunnen dit gewoon. Dat hebben we de hele campagne laten zien. Ik denk niet dat Ajax-supporters dat ooit gaan vergeten. Na de wedstrijd ontplofte mijn telefoon. Op dat moment wist iedereen wie Noussair Mazraoui is.”

Behalve tegen Bayern was Mazraoui in de groepsfase ook trefzeker tegen Benfica. In blessuretijd liet hij de Johan Cruijff ArenA in de laatste minuut ontploffen door de 1-0 te maken. “Ik schreeuwde het gewoon uit. De eerste beste die ik zag, dat was Hakim (Ziyech, red.), die knuffelde ik helemaal kapot. Dat wilde ik eigenlijk ook tegen Bayern doen, maar toen besefte ik het niet. Ik had tegen Benfica het besef: ik heb gewoon laatste minuut gescoord. Toen besefte ik het écht en ging ik uit mijn dak", aldus Mazraoui.

In de achtste finales werd Real Madrid op indrukwekkende wijze uitgeschakeld. Mazraoui had in de uitwedstrijd (1-4 winst) een belangrijke rol bij de 0-3 van Tadic. Hij wist de bal met de sliding binnen te houden, waarna Tadic even later Thibaut Courtois klopte in de kruising. De VAR keek minutenlang naar het moment waarop Mazraoui de bal probeerde binnen te houden. Uiteindelijk kreeg scheidsrechter Felix Brych groen licht en werd het doelpunt goedgekeurd. “Het was een prachtig veld, dus dan glij je vanzelf wat door. In de gretigheid van die wedstrijd, van het spelen uit tegen Real Madrid, alles liep al lekker, dacht ik: ik moet er alles aan doen om die bal binnen te houden.” Na het doelpunt van Tadic kwamen ploeggenoten naar Mazraoui toe om te vragen of de bal uit was. "Zelfs nu krijg ik nog vragen: ‘Nous, wees eerlijk: was die bal uit?’ Maar ik ben er gewoon van overtuigd dat die bal niet uit was.”