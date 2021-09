‘Beste Nederlandse verdediger in Eredivisie' getipt voor Oranje

Maandag, 13 september 2021 om 13:55 • Yanick Vos • Laatste update: 14:29

Armando Obispo maakt dit seizoen tot dusver een uitstekende indruk in het shirt van PSV. De 22-jarige verdediger heeft zichzelf in basis gespeeld in de ploeg van trainer Roger Schmidt. Aad de Mos is lyrisch over de mandekker en noemt hem zelfs de beste Nederlandse verdediger in de Eredivisie. Hij denkt dan ook dat het niet lang meer duurt voordat Obispo debuteert in het Nederlands elftal.

Obispo werd opgeleid bij PSV en speelde in het seizoen 2019/20 op huurbasis 26 wedstrijden voor Vitesse. Afgelopen seizoen speelde hij een bijrol onder Schmidt, maar deze jaargang mag hij zich een basisspeler noemen. In de Eredivisie verscheen hij de eerste vier duels in de basis naast de Braziliaan André Ramalho. “Obispo is op die positie onomstreden voor mij”, zegt De Mos in een video op de website van het Eindhovens Dagblad. “Het is een goud duo met Ramalho.”

De Mos noemt het een voordeel voor Obispo, die afgelopen zaterdag een sterk indruk maakte in de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen AZ, dat hij linksbenig is. “Hij is de beste Nederlandse verdediger in de Nederlandse competitie. Er is geen betere verdediger dan Obispo in de Nederlandse competitie; De Vrij, De Ligt en Van Dijk spelen in het buitenland. Het is een complete verdediger. Wat hij heeft afgeleerd, zijn die droommomenten. Hij is zeer geconcentreerd en heeft wijze lessen ondergaan bij zijn verhuur bij Vitesse.”

De Mos denkt dat Obispo veel heeft gehad aan de lessen van oud-verdediger André Ooijer, werkzaam als assistent-trainer bij PSV. “Ik ben er honderd procent van overtuigd dat dat zo is. Ik heb begrepen dat hij die zwakke punten eerder al had aangehaald, maar dat hij (Obispo, red.) daar te weinig mee heeft gedaan. Nu pakt hij alles op. Ik schat hem in als nieuwe international”, aldus De Mos. “Hij heeft het afgedwongen in de voorbereiding, tegen Benfica en ook in de competitie staat het als een huis. Het is heerlijk als je naast Ramalho staat, een linkspoot en een rechtspoot is een ideale combinatie.”

Timber en Rensch wel, Obispo niet?

Een uitnodiging voor Oranje kan volgens De Mos niet uitblijven als Obispo op constant niveau blijft presteren. Op Twitter vraagt de ex-trainer van onder meer PSV aan zijn volgers wat de Ajax-talenten Devyne Rensch en Jurriën Timber meer hebben dan Obispo om wel geselecteerd te worden voor het Nederlands elftal. Timber debuteerde onder Frank de Boer en ging zelfs mee naar het EK, terwijl Rensch als bankzitter van Ajax een uitnodiging kreeg van bondscoach Louis van Gaal en debuteerde tegen Turkije.

Van Gaal legde eerder deze maand nog uit waarom hij Rensch bij Oranje haalde. “Hij kan links en rechts spelen, dat maakt hem eigenlijk weinig uit”, zei de trainer over de Ajacied. “Dus ik heb voor beide posities dan een dubbele bezetting. Denzel Dumfries was op dat moment nog niet beschikbaar. Althans, dat vond ik. Hij had toen ook nog helemaal niet gespeeld en individueel gespeeld. Nu heeft hij pas een week de groepstraining achter de rug en een vriendschappelijk wedstrijdje mogen spelen. Eigenlijk is dat niet voldoende voor het Nederlands elftal. Maar omdat mijn medici zeggen dat hij een natuurlijke conditie heeft en dat het wel mee gaat vallen als ik hem zou selecteren, dan ben ik gek als ik hem niet zou selecteren.”

Obispo heeft in Oranje op zijn positie te maken met concurrentie van Virgil van Dijk en Nathan Aké, terwijl Matthijs de Ligt en Daley Blind ook op die positie uit de voeten kunnen. Dat geldt ook voor Sven Botman van Lille OSC, die net als Obispo nog wacht op zijn eerste uitnodiging voor het Nederlands elftal. De Mos zou het wel zien zitten met Obispo in Oranje, dit Eredivisie-seizoen de speler die de meeste luchtduels aanging zonder er ook maar één te verliezen (11). De PSV-verdediger heeft dit seizoen in alle competities tot dusver gemiddeld 2,1 intercepties per negentig minuten, had 85,5 procent succesvolle tackles, won 78,1 procent van zijn persoonlijke duels en wordt gemiddeld 0,2 keer per wedstrijd voorbijgedribbeld. Daarnaast verovert hij per negentig minuten vijf keer de bal, zo blijkt uit de statistieken van Opta.

De statistieken van Obispo naast die van Timber en Rensch in alle competities per 90 minuten.

Ter vergelijking: Timber heeft als centrumverdediger bij Ajax dit seizoen in alle competities gemiddeld 1 interceptie per negentig minuten, won 78,6 procent van zijn tackles, won 64,8 procent van zijn persoonlijke duels en wordt gemiddeld 0,4 keer per wedstrijd voorbijgedribbeld. Hoewel Timber op basis van deze statistieken onder doet voor Obispo, is hij op zijn beurt sterker aan de bal. Alleen Daley Blind noteerde dit seizoen meer balcontacten (423 om 382), passes (368 om 327) en succesvolle passes (318 om 301) dan Timber van alle verdedigers in de Eredivisie.

Obispo zal zich met oog op Oranje niet blind moeten staren op de cijfers. Om in aanmerking te komen voor Oranje zal hij moeten imponeren op basis van vier 'hoofdmomenten': “Momenten bij balbezit, omschakeling naar balverlies, balverlies en omschakeling naar balbezit”, zo legde Van Gaal uit op een persconferentie. “Zijn gedrag (dat van Rensch, red.) in de vier hoofdmomenten heeft de doorslag gegeven. En Dumfries omdat hij een natuurlijke conditie heeft én het eigenlijk heel goed gedaan heeft in het Nederlands elftal.” Rensch is op zijn beurt echter wel een wisselspeler bij Ajax. “Dat is zo. Maar hij kan wel invallen.” Van Gaal zal op korte termijn zijn voorselectie bekendmaken voor de komende interlandperiode. Op 8 oktober staat voor het Nederlands elftal de volgende WK-kwalificatiewedstrijd op het programma. Letland, de nummer vijf van de poule, is dan de tegenstander. Drie dagen later krijgt Oranje bezoek van hekkensluiter Gibraltar.