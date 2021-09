Ronald Koeman weet niets van drie voorwaarden in nieuw contract

Maandag, 13 september 2021 om 12:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Ronald Koeman benadrukt maandagmiddag op zijn perspraatje in aanloop naar het Champions League-duel met Bayern München dat er geen voorwaarden zijn verbonden aan een eventueel nieuw contract bij Barcelona. SER Catalunya meldde onlangs dat voorzitter Joan Laporta alleen bij het behalen van drie specifieke doelstellingen een nieuw contract wil uitdelen aan Koeman. De coach zelf, die tot medio 2022 vastligt, wil er liever niet al teveel over kwijt.

"Het klopt niet dat er voorwaarden zijn verbonden aan een nieuw contract", verklaart Koeman maandagmiddag op de persbijeenkomst in Barcelona. "En op dit moment wordt er ook niet gepraat over dit onderwerp. Als trainer van Barcelona ben ik bezig met het winnen van wedstrijden en daar gaat veel tijd inzitten. Mijn toekomst is niet belangrijk, die van de club en de spelers daarentegen wel. Morgen (dinsdag, red.) krijgen we de kans om ons te laten zien op topniveau", verwijst de coach naar de start van de groepsfase van de Champions League.

SER Catalunya onthulde op 1 september drie voorwaarden die in het nieuwe contract van Koeman zouden komen te staan: Koeman moet dit seizoen prijzen gaan veroveren met Barcelona, al werd niet specifiek benoemd welke successen het bestuur precies voor ogen heeft. Daarnaast zal de manier van spelen dit seizoen een grote rol spelen in de besluitvorming rondom een nieuwe verbintenis voor de Nederlander. Ook kijkt voorzitter Joan Laporta naar de strategie die Koeman zal hanteren. De manier waarop de trainer omgaat met Riqui Puiq, die zeer in de smaak valt van Laporta, gaat volgens bovengenoemd medium ook zwaar meewegen. Koeman zou samen met zijn management al een paar keer hebben gesproken met Laporta over de mogelijkheden.

Koeman zei zondag in gesprek met de NOS nog dat hij niet altijd blij is met de uitspraken van Laporta in de media, onder meer over de sportieve ambities van Barcelona. De trainer benadrukt een dag later echter dat zijn band met de preses goed is te noemen. "En als er al dingen zijn, dan praten we daar met elkaar over. We willen allebei het beste voor de club, dat is het allerbelangrijkste. Ik heb geen problemen met de voorzitter en we staan in nauw contact met elkaar. Voor mij is dat een perfecte werkrelatie. Er zijn wat strubbelingen geweest, maar het contact is nu prima", zo benadrukt Koeman.

De Barcelona-trainer weet dat de smadelijke 2-8 nederlaag tegen Bayern in de kwartfinale van de Champions League in 2020 weer volop naar voren wordt gebracht in de diverse buitenlandse media. Koeman hoopt dinsdagavond natuurlijk met een heel ander resultaat van het veld in het Camp Nou te kunnen lopen. "Het is nu meer dan een jaar geleden en diverse spelers hebben echt een tik gekregen door die wedstrijd. We hebben nu een unieke mogelijkheid om een en ander recht te zetten. Er staat een goed elftal en we kunnen Bayern pijn doen, we moeten alleen wel van eigen kracht uitgaan."

Koeman wil de opstelling van Barcelona van dinsdag nog niet prijsgeven. Door de verschillende blessures in de voorhoede is de kans echter groot dat Luuk de Jong zijn officiële debuut gaat maken voor zijn nieuwe werkgever. "Hij heeft nog niet gespeeld, maar is op fysiek vlak helemaal in orde. Het is zaak dat hij speelminuten gaat maken." De Jong deed vorige week woensdag wel een uur mee in het oefenduel met vierdeklasser AE Prat (2-1 winst) op het trainingscomplex van Barcelona. De van Sevilla overgenomen spits kwam tijdens zijn officieuze debuut niet tot scoren.