FC Twente komt met rectificatie: ‘Reactie woordvoerder was niet goed’

Maandag, 13 september 2021 om 11:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:40

FC Twente komt maandagochtend met een rectificatie naar aanleiding van een reactie van woordvoerder Richard Peters op de smerige stoeltjes in de Grolsch Veste. De zegsman benadrukte dat donderdag alles nog schoon was, maar dat bleek tijdens het thuisduel met FC Utrecht (1-0) van zaterdag niet het geval. TC Tubantia pakte een dag later uit met een verhaal over de rode stoeltjes in het stadion die onder de smeer en vogelpoep zaten.

De regionale krant liet supporter Henk Maassen aan het woord over de in zijn ogen problematische omstandigheden in de Grolsch Veste. Volgens hem zaten minstens vijf rijen van vak 321 onder de smeer tegen Utrecht. "Zoveel, dat poets je met een lapje niet eens weg. Ik begrijp dat de club misschien onvoldoende tijd had om er met een hogedrukspuit overheen te gaan. Maar span er dan een rood-wit lint omheen. Communiceer met je bezoekers", aldus de boze Maassen, die zich 'in zijn hemd' voelt gezet door Twente.

En ook de vloer is een bende. De laatste keer dat er iets aan gedaan werd heeft 2,5 seizoen geduurd. @fctwente heeft de basis nog lang niet op orde. Stoeltjes Grolsch Veste nog steeds vies: ‘Dit lijkt op minachting van gewoon publiek’https://t.co/G2adkuD1x7 — Raoul van Dongen (@RvanDongen) September 12, 2021

De klacht van Maassen over de hygiëne in het stadion kwam enigszins als een verrassing voor Peters. "Na de vorige klacht zijn we er bijna dagelijks mee bezig geweest. Donderdag was er nog een schouw. Toen was alles netjes. Ook ’s morgens voor aanvang van de wedstrijd lopen we altijd alles nog even na. Mogelijk is er daarna nog een duif langs geweest." Volgens Peters staat het onderwerp op de agenda voor de evaluatie van de wedstrijddag op dinsdag.

"Ik weet zo niet wat we er nog meer aan kunnen doen. Dagelijks zijn professionele reinigers in de Grolsch Veste actief. Verder hebben we een stadionteam van mensen met een beperking die helpen met de schoonmaak. Laat de supporters vooral contact opnemen. We willen het probleem graag oplossen", gaf de woordvoerder mee aan de achterban van Twente.

Het bestuur van Twente lijkt niet zo blij te zijn met de verklaring van Peters en publiceert maandag een rectificatie op de website. "Gisteren (zondag, red.) online en vandaag in de papieren versie van TC Tubantia stond opnieuw een artikel over smerige stoeltjes in De Grolsch Veste. De reactie hierop van FC Twente via de woordvoerder was niet goed. Diverse stoeltjes in het stadion blijken inderdaad opnieuw niet schoon te zijn. FC Twente betreurt de reactie en stelt alles in het werk om voor de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen AZ het stadion schoon op te leveren." Twente krijgt op donderdag 23 september bezoek van AZ.