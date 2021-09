Sporting - Ajax in handen van arbiter die Frenkie de Jong fluitje aanbood

José María Sánchez is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter voor de Champions League-wedstrijd van woensdagavond tussen Sporting Portugal en Ajax in Lissabon. Het wordt het eerste optreden van de Spaanse arbiter ooit in het miljardenbal. Het is bovendien de eerste keer dat de 37-jarige leidsman een wedstrijd van Ajax onder zijn leiding krijgt.

Sánchez neemt een compleet Spaans team mee naar Lissabon. Raúl Cabañero en Iñigo Prieto zijn aangesteld als assistent-scheidsrechters, terwijl Cesar Soto Grado fungeert als vierde official en Alejandro Hernández wordt ingezet als VAR. De videoscheidsrechter wordt woensdagavond in het Estádio José Alvalade geassisteerd door Guillermo Cuadra Fernandez.

Hoewel Sánchez voor het eerst actief is in de Champions League, heeft de scheidsrechter al wel internationale ervaring. Zo floot de Spanjaard wedstrijden in de Europa League, EK-kwalificatie, Nations League en de voorronde van de Conference League. Zondagavond had hij nog de leiding over de competitiewedstrijd tussen Real Madrid en Celta de Vigo (5-2).

Vorig seizoen bood Sánchez nog zijn fluitje aan Frenkie de Jong aan tijdens de Spaanse bekerwedstrijd tussen Sevilla en Barcelona. De Oranje-international was het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter en liet dat in woord en gebaar weten, waarop Sánchez hem zijn fluitje aanbood.

?? 'Wil jij fluiten' ?? Halverwege de eerste helft bood de scheidsrechter zijn fluitje aan bij Frenkie De Jong. Zou die het kunnen, fluiten en voetballen tegelijk? ??#ZiggoSport #CopadelRey #FCBSEV pic.twitter.com/5kEv45LrCB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 3, 2021

Ajax kende een probleemloze voorbereiding op de wedstrijd van aanstaande woensdag (21.00 uur). Zaterdagavond werd met 0-2 afgerekend met PEC Zwolle. Sporting kreeg op dezelfde avond bezoek van FC Porto. De Portugese topper eindigde in een 1-1 gelijkspel.