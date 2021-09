‘Totale verwarring over zoveelste blunder medische staf Barcelona’

Maandag, 13 september 2021 om 11:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:19

De knieblessure van Martin Braithwaite zorgt voor veel verwarring, ergernis en bezorgdheid bij Barcelona, zo weet AS maandag te onthullen. De Deense aanvaller raakte onlangs geblesseerd tegen Getafe (2-1 overwinning) en zondag werd duidelijk dat de hersteltijd drie tot vier maanden zal bedragen. De naam van Braithwaite wordt toegevoegd aan een 'zwarte lijst met spelers die er voor langere tijd uit zijn geweest bij Barcelona.

De leiding van Barcelona maakt zich ernstige zorgen over de manier waarop er door de medische staf wordt omgegaan met geblesseerde spelers. In de laatste twee jaar zijn er op medisch gebied verkeerde conclusies getrokken over kwetsuren, waardoor verschillende spelers veel langer moesten revalideren dan noodzakelijk was. AS verwijst in dat kader naar de langdurige blessures van onder meer Gerard Piqué, Ronald Araújo, Ansu Fati en Philippe Coutinho.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Martin Braithwaite komt in 2021 niet meer in actie voor Barcelona’

De spits is door de knieblessure maandenlang niet inzetbaar. Lees artikel

De Spaanse krant neemt de knieblessure van Braithwaite onder de loep en constateert verschillende pijnlijke missers. Uit testen kort na het duel met Getafe kwam naar voren dat de kwetsuur van de spits niet ernstig was. De ontsteking in de kraakbeen van de knie werd door de doktoren klaarblijkelijk over het hoofd gezien. De medische staf van de Deense nationale ploeg kreeg te horen dat Braithwaite er met voldoende rust weer bovenop zou komen. Een conservatieve aanpak onder leiding van de doktoren van Barcelona genoot de voorkeur, zo klinkt het vanuit Spanje.

Braithwaite kreeg het advies om zaterdag gewoon weer aan te sluiten bij de selectie van trainer Ronald Koeman. Een dag later echter kreeg de dertigjarige aanvaller ontzettend veel last van zijn knie. Korte tijd later werd bekend dat de international van Denemarken maandenlang moet revalideren. AS legt de schuld onder meer bij de doktoren, daar er geen juiste diagnose is gesteld. Daarnaast hadden de fysiotherapeuten en de fysieke trainers niet op tijd in de gaten dat het herstel van Braithwaite niet naar wens verliep. Ook de speler zelf krijgt de wind van voren, omdat hij te snel weer op het trainingsveld is verschenen.