Serdar Gözübüyük krijgt heel fraai affiche in Champions League

Maandag, 13 september 2021 om 10:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:27

Danny Makkelie is dinsdagavond de scheidsrechter bij het groepsduel in de Champions League tussen Lille OSC en VfL Wolfsburg, zo heeft de UEFA bepaald. De Nederlandse toparbiter wordt in Frankrijk bijgestaan door zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries, terwijl Allard Lindhout als vierde official zal fungeren. Kevin Blom treedt vanuit het Zwitserse Nyon op als VAR, met Pol van Boekel als zijn assistent. De aftrap is om 21.00 uur.

Een dag later staat de thuiswedstrijd van Manchester City tegen RB Leipzig onder leiding van Serdar Gözübüyük, die al wel eerder actief was in de poulefase en voorronde van de Champions League. Hij wordt in het Etihad Stadium geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder, met Jeroen Manschot als vierde official. Van Boekel is bij deze ontmoeting de hoofd-VAR en Stéphanie Frappart zal hem daarbij ondersteunen. Laatstgenoemde beleefde in maart een primeur, want een halfjaar geleden was zij in het WK-kwalificatieduel met Letland (2-0) de eerste vrouwelijke scheidsrechter ooit bij een duel van het Nederlands elftal. Ook in Manchester klinkt het eerste fluitsignaal om 21.00 uur.

Danny Makkelie fluit dinsdagavond het Champions League-duel tussen Lille en VfL Wolfsburg. Een dag later komt Serdar Gözübüyük in actie bij Manchester City - RB Leipzig.https://t.co/ChyjdlbiaZ — KNVB (@KNVB) September 13, 2021

Makkelie debuteerde eerder deze zomer op een groot internationaal toernooi. De arbiter uit Nederland kreeg in totaal vier wedstrijden aangewezen door de UEFA, inclusief de halve finale tussen Engeland en Denemarken (2-1) op Wembley. De finale tussen Engeland en Europees kampioen Italië stond onder leiding van landgenoot Björn Kuipers, die kort na de eindstrijd van het EK zijn afscheid aankondigde als scheidsrechter. Makkelie was afgelopen seizoen de scheidsrechter bij de heenwedstrijd tussen Real Madrid en Chelsea (1-1) in de halve finale van de Champions League.