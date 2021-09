‘Komst Cristiano Ronaldo brengt Paul Pogba op andere gedachten’

Maandag, 13 september 2021 om 09:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:31

De komst van Cristiano Ronaldo kan weleens op meerdere vlakken goed uitpakken voor Manchester United. The Athletic weet maandagochtend namelijk te melden dat Paul Pogba neigt naar een langer verblijf op Old Trafford, nu hij dagelijks op het trainingsveld staat met de Portugese sterspeler en zijn debuut tegen Newcastle United (4-1) van dichtbij heeft mogen aanschouwen. Er is al enige tijd twijfel over het aanblijven van Pogba, die bij the Red Devils is begonnen aan zijn laatste contractjaar.

Pogba is naar verluidt onder de indruk van de transferactiviteiten van Manchester United in de zomerse transferperiode. Naast Ronaldo werden ook Jadon Sancho en Raphaël Varane aan de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer toegevoegd. De inmiddels 28-jarige middenvelder denkt dat de grootmacht dit seizoen serieus kan meedoen om de prijzen, waardoor contractverlenging een serieuze optie voor hem is geworden voor Pogba. Nog niet zolang geleden leek een vertrek van de Fransman uit Manchester nog slechts een kwestie van tijd.

De 87-voudig international van Frankrijk werd door verschillende buitenlandse media genoemd bij zowel Real Madrid als Paris Saint-Germain. De Koninklijke echter ging voor Eduardo Camavinga, terwijl PSG volgens The Athletic voldoende deed om Pogba bij Manchester United weg te plukken. Een langer verblijf in Engeland is voor de middenvelder dan ook zeker de moeite waard om te overwegen. Het is nog niet bekend wanneer zaakwaarnemer Mino Raiola aanschuift bij het bestuur van Manchester United om over de toekomst te praten.

Pogba kent een voortvarende start van het nieuwe seizoen in de Premier League, met maar liefst zeven assists in de eerste vier competitiewedstrijden. Zaterdag tegen Newcastle United tekende hij voor twee assists en zijn gemiddelde ligt momenteel op een assist per 49 minuten. Solskjaer gebruikt hem meestal als controlerende middenvelder, naast Fred of Nemanja Matic. Bruno Fernandes speelt kort daarvoor als aanvallende middenvelder. Pogba en Manchester United beginnen dinsdag aan de groepsfase van de Champions League, met Young Boys als eerste tegenstander in Zwitserland.