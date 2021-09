Hugo Borst hekelt ‘aso’: ‘Hij is het shirt van Ajax niet meer waard’

Maandag, 13 september 2021 om 07:49 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:41

Hugo Borst is van mening dat André Onana geen minuut meer voor Ajax zou moeten spelen. Vorige week werd bekend dat de doelman was ingeschreven voor de groepsfase van de Champions League, al is Onana vanwege een dopingschorsing niet inzetbaar tot 4 november. De doelman, die zijn aflopende contract weigert te verlengen, zou speelminuten kunnen maken tegen Besiktas (24 november) en Sporting Portugal (7 december). Borst snapt niet dat Ajax ‘dit moreel failliete mens’, doelend op Onana, heeft ingeschreven.

“Had dan liever de 4de of desnoods de 23ste keeper op doel gezet”, zo oordeelt de journalist maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. Borst wijst op de uitlatingen van Kenneth Perez zondag bij ESPN. Hij vond de Deen zelfs nog veel te aardig toen hij het gedrag van Onana ‘schofterig’ noemde. “Onana benadeelde zijn club, waar hij sinds 2015 miljoenen verdient. Hij is onmisbaar tussen de palen. Onana behoort tot de beste tien keepers ter wereld. Hij vertegenwoordigt een enorm kapitaal, misschien wel veertig miljoen euro. Toen hij voor een jaar werd geschorst, verdampte dat bedrag.”

Kenneth Perez vindt dat André Onana zich schofterig heeft gedragen richting @AFCAjax. ?? "Ajax had statement kunnen maken. Je blijft tot aan het einde van contract, maar je speelt geen minuut meer hier." pic.twitter.com/sXWgDF9g4C — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2021

“En Ajax moest prompt zijn toevlucht nemen tot keepers die niet kunnen tippen aan de betrouwbaarheid en kwaliteiten van Onana. De club viel hem niet af, integendeel. Ajax betaalde deze nalatige, onprofessionele sportman zijn astronomische wedde gewoon door”, benadrukt Borst. “Onana dupeerde medespelers, trainers, clubleiding en supporters. U en ik zouden ons verdomd schuldig voelen en ons van onze beste kant willen laten zien. Onana niet. Hij naait Ajax (medespelers, trainers, clubleiding en supporters) nog eens.”

“'Schofterig', zegt Perez. Ik vind het erger. Geef er maar een naam aan. Aso. Verrader. Judas. (...) André Onana is het Ajax-shirt niet meer waard. Sterker nog: klaag die weggooier aan. Hij heeft Ajax met zijn verwerpelijke gedrag miljoenen gekost”, besluit de journalist in het dagblad. Perez vindt het een zwaktebod dat Ajax Onana alsnog in de armen sluit en inschrijft voor de Champions League. “Voordat je het weet, staat hij ook nog onder de lat. De macht ligt volledig bij de spelers en de regie is weg bij de clubs. Supporters moeten dus ook niet boos zijn op spelers die het hard spelen als ze een transfer willen maken. Dit is blijkbaar de realiteit. Ik vond dat Ajax een statement had kunnen maken door te zeggen: je blijft tot het einde van je contract, maar je speelt geen minuut meer."

Maandag meldde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dat Onana toch niet onwelwillend staat tegenover een verlenging van zijn tot medio 2022 lopende contract in Amsterdam. Na de 0-2 winst op PEC Zwolle zei Erik ten Hag dat een contractverlenging 'voor alle partijen' de beste optie zou zijn. "En dat heb ik Onana ook geadviseerd. Contractverlenging is voor mij zeker een optie, maar uiteindelijk gaan Marc Overmars en André daarover. Mijn advies zal Onana zeker meenemen. Uiteindelijk moeten zijn omgeving en hij de beslissing nemen." Ten Hag hintte inderdaad naar speeltijd voor Onana na zijn schorsing. "We hebben hem ingeschreven voor de Champions League en dat is niet zonder reden."