‘Levensgenieter’ had AZ drie jaar terug niet 8 maar 0,5 miljoen euro gekost

Maandag, 13 september 2021 om 07:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:41

Valentijn Driessen vindt het opmerkelijk dat AZ eerder deze zomer bereid was om vijf miljoen euro voor Joey Veerman te betalen. De club uit Alkmaar had de middenvelder enkele jaren terug immers voor een tiende van dat bedrag kunnen aantrekken, maar zijn komst werd om uiteenlopende redenen intern niet breed gedragen. AZ zette nu liever een stap terug dan het beleid aanpassen en acht miljoen euro neertellen bij sc Heerenveen voor Veerman.

“Drie jaar geleden kon AZ hem voor een half miljoen euro ophalen bij FC Volendam, maar hij werd toen door de scouts van AZ afgetest. ’Geen AZ-speler’. De scouting onderkende Veermans geweldige kwaliteiten aan de bal, maar los van zijn reputatie als levensgenieter vonden ze dat hij zonder bal te weinig, of eigenlijk niets deed en zelfs lui was”, verzekert Driessen maandag in zijn column in De Telegraaf.

“Zondag bij FC Groningen-SC Heerenveen speelden de Friezen met een ontketende Veerman eigenlijk met twaalf man en toen hij na rust niet meer thuis gaf met tien man. Vanzelfsprekend had Veerman AZ met zijn kwaliteiten een stimulans kunnen geven aan de wederopbouw van het elftal. Nu zal het iets langer duren”, stelt de chef voetbal van het dagblad. AZ is, met een wedstrijd minder, voorlopig op de vijftiende plaats terug te vinden. De duels met RKC Waalwijk (1-0) en PSV (0-3) gingen verloren en tussendoor werd met 1-3 van sc Heerenveen gewonnen.

Driessen wijst erop dat bij AZ de hand alleen van de knip gaat als de opleiding niet kan leveren en vooralsnog weigert de club daarbij het transfer- en salarisplafond los te laten. “Ondanks de tientallen miljoenen aan inkomsten weigert AZ z’n beleid los te laten. Zelfs na de leegloop deze zomer. Sportief zal het onherroepelijk leiden tot een tijdelijke terugval. De clubleiding zou de ontvangen miljoenenbedragen kunnen aanwenden, maar dat gebeurt niet.”

“Zonder de ambities van AZ los te laten, hoopt trainer Pascal Jansen daarom terecht op enig geduld intern en extern. Elke renovatie kost tijd. Of het nu om een stadion gaat of om een voetbalelftal”, benadrukt Driessen.