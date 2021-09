Afellay: ‘Het is alsof hij met een kalasjnikov de wedstrijd in moet gaan’

Zondag, 12 september 2021 om 23:28 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:30

Ibrahim Afellay kan zich niet vinden in het beleid van Roger Schmidt om Noni Madueke met regelmaat voortijdig naar de kant te halen. De aanvaller van PSV deed zaterdag 54 minuten mee in de uitwedstrijd tegen AZ (0-3 zege); in de laatste speelronde voor de eerste interlandperiode werd hij in de pauze al vervangen door Yorbe Vertessen tegen FC Groningen (5-2 zege). Voor het zelfvertrouwen van Madueke zijn die vroege wissels niet goed, denkt Afellay.

"We hebben Madueke allemaal bewierookt in de eerste weken van het seizoen en zijn talent staat natuurlijk buiten kijf", maakt Afellay duidelijk in de uitzending van Studio Voetbal. "Maar je moet die jongens ook de kans geven om wat langer in de wedstrijd te blijven. Vaak komt er in de loop van de wedstrijd, na zestig à zeventig minuten, meer ruimte voor zulke spelers. Met hun individuele klasse kunnen ze dan alsnog iets doen, het zij een assist of een doelpunt. Maar ook voor het zelfvertrouwen moet je ze laten staan."

Schmidt haalde zowel Eran Zahavi als Madueke tien minuten na de pauze naar de kant. Na een uur spelen werden ook Marco van Ginkel en Cody Gakpo gewisseld. "Het zijn jongens die het uiteindelijk voor jou moeten gaan doen in de loop van het seizoen", zegt Afellay over onder meer Madueke. "Het is alsof hij met een kalasjnikov de wedstrijd in moet gaan. Uiteindelijk is dat toch geen lekker gevoel als speler. Je wilt toch met vertrouwen kunnen spelen en niet het gevoel hebben dat je eruit gehaald wordt als je niet scoort in de eerste helft."

De ex-middenvelder van PSV vindt dat Madueke te vraag vroegtijdig wordt gewisseld. "Je speelt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, tegen tien man van Benfica, je moet een goal maken, en dan haal je de allerbeste speler van de eerste weken eruit. Dat is nou net de speler die niet goed in de wedstrijd hoeft te zitten om iets te creëren", spreekt hij verbouwereerd uit. Schmidt zelf kreeg na afloop vragen over het naar de kant halen van Madueke, Van Ginkel en Gakpo. “Na zo'n interlandperiode weet je nooit hoe fit spelers precies zijn. Ze hebben gereisd en gespeeld en zitten niet in het normale ritme. Madueke wil negentig minuten spelen, natuurlijk. Maar dat wil iedereen, en dat is simpelweg onmogelijk”, zei de trainer.

Afellay vraagt zich af of een gebrek aan fitheid inderdaad het probleem is. "Hoeveel wedstrijden hebben die jongens dan in de benen zitten? We zitten in het begin van het seizoen. Als je spelers vraagt wat ze het liefste doen, zeggen ze allemaal: ‘Wedstrijden spelen.’ Die Madueke is echt niet blij als hij na 55 minuten naar de kant moet", benadrukt hij. Bij ESPN maakte analist Kenneth Perez zaterdagavond soortgelijke opmerkingen. "Het is toch bloedirritant als je elke keer rond de zestigste minuut wordt gewisseld?", vroeg de analist zich af. "Geef zo’n jongen 75 tot 80 minuten om het verschil te maken. Anders gaat zo’n jongen de volgende keer het veld op met de drang dat hij al in de eerste helft per se iets moet bewerkstelligen, want anders word ik gewisseld."