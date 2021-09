Jubilaris José Mourinho gaat volledig door lint na winnende in blessuretijd

Zondag, 12 september 2021 om 22:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:30

AS Roma heeft zich zondagavond diep in blessuretijd verzekerd van een overwinning in de Serie A. In eigen huis zag het er lang naar uit dat een punt het maximaal haalbare was tegen Sassuolo, maar in de 92ste minuut zorgde Stephan El Shaarawy voor de verlossing: 2-1. Rick Karsdorp kreeg een basisplek van trainer José Mourinho, terwijl Abdou Harroui negentig minuten op de bank bleef bij Sassuolo. Het was voor Mourinho, die helemaal door het lint ging na de winnende treffer, de duizendste wedstrijd als professioneel trainer.

In een zeer aantrekkelijke wedstrijd dachten de Romeinen na 27 speelminuten op achterstand te komen. Domenico Berardi passeerde Rui Patrício met een schuiver, maar na het bekijken van de videobeelden bleek echter dat de spits buitenspel stond: doelpunt afgekeurd. De treffer van Bryan Cristante tien minuten later bleef wel staan. De middenvelder werkte uit een uitstekende vrije trap van Lorenzo Pellegrini de 1-0 tegen de touwen.

José Mourinho celebrating after a 92nd minute winner from El Shaarawy… on his 1000th game as professional manager. ?????? #Mourinho 1??0??0??0?? games 6??3??9????wins 2??5???? trophiespic.twitter.com/ZQFTUKosEJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2021

Na een klein uur spelen kwam Sassuolo, dat een gelijkwaardige opponent was voor Roma, op gelijke hoogte. Op aangeven van Berardi was het Filip Djuricic die voor de 1-1 zorgde. Twee minuten later kwamen i Giallorossi via Tammy Abraham dicht bij een nieuwe voorsprong, maar de van Chelsea overgekomen spits schoot de bal op de rechterpaal. In het restant van de tweede helft kwam had ook Pellegrini nog de voorsprong op zijn schoen; het ontbrak bij hem echter aan scherpte in de afronding en zijn poging ging over.

Uiteindelijk werd de winnende treffer alsnog gevonden. Invaller EL Shaarawy schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied via de binnenkant van de rechterpaal binnen: 2-1. Mourinho kon zijn geluk niet op na de zege en sprintte over het veld om de late goal te vieren. In zijn duizend wedstrijden als trainer boekte hij 639 overwinningen en pakte de oefenmeester in totaal 25 hoofdprijzen.