Peter Bosz wint mede dankzij wonderschone treffer Moussa Dembélé

Zondag, 12 september 2021 om 22:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:46

Olympique Lyon heeft zondagavond een overtuigende zege geboekt in de Ligue 1. In eigen huis nam de ploeg van trainer Peter Bosz het op tegen RC Strasbourg, dat met 3-1 verslagen werd. De mooiste treffer van de avond kwam van de voet van Moussa Dembélé. Dankzij de overwinning bezet Lyon met acht punten uit vijf duels voorlopig naar de achtste plek op de ranglijst; Strasbourg blijft steken op de vijftiende positie met vier punten.

De ploeg van Bosz schoot voortvarend uit de startblokken, daar het scorebord al na acht speelminuten een 1-0 stand aangaf. Bruno Guimarães had een fraaie dieptepass van achteruit in huis op Dembélé. De spits nam vervolgens aan met zijn borst en zorgde met een diagonaal schot uit de draai op zeer fraaie wijze voor de openingstreffer. Vervolgens namen les Gones de voet enigszins van het gaspedaal, zonder het veldoverwicht te verliezen.

In het tweede bedrijf draaide de Lyon de duimschroeven weer wat verder aan en de aanvalslust resulteerde vrijwel direct in enkele goede mogelijkheden. Karl Toko Ekambi hoopte uit de rebound voor de 2-0 te zorgen, maar doelman Matz Sels voorkwam een treffer met een puike redding. Na een klein uur spelen kwam de aanvaller wederom dicht bij een doelpunt; ditmaal gaf hij zijn kopbal echter net niet voldoende richting mee: naast. De grootste kans voor Strasbourg werd om zeep geholpen door Kevin Gameiro, die oog in oog met Anthony Lopes kwam te staan maar faalde in de afronding.

Uiteindelijk gooide Jason Denayer de wedstrijd in de 64ste minuut in het slot. Xherdan Shaqiri vond uit een hoekschop het hoofd van de Belgische verdediger, die alle ruimte kreeg om binnen te knikken: 2-0. Drie minuten voor het eindsignaal zette ook Lucas Paquetá zijn naam nog op het scorebord. De aanvallende middenvelder trof doel op aangeven van Houssem Aouar. De eretreffer van Strasbourg kwam op naam van Habib Diallo, die vanaf de penaltystip voor de 3-1 zorgde.

Het was een welkome zege voor Lyon, daar de club een zware week tegemoet gaat. Donderdag treffen de mannen van Bosz in de groepsfase van de Europa League Rangers, terwijl volgend weekend de competitiekraker tegen Paris Saint-Germain op het programma staat.