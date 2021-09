Feyenoord neemt afstand van nieuwe anti-lhbti-leuzen in Rotterdam

Zondag, 12 september 2021 om 22:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:17

Feyenoord neemt afstand van anti-homoleuzen die in de nacht van zaterdag op zondag op het kantoor van het COC in Rotterdam zijn geklad. In de teksten staat onder meer de afkorting RJK, vermoedelijk een verwijzing naar de Rotterdam Jongeren Kern, een deel van de achterban van Feyenoord. Volgens Arjan Beune, voorzitter van COC Rotterdam, houdt de actie ogenschijnlijk verband met de oprichting van de Roze Kameraden, een lhbti-supportersvereniging van Feyenoord. Een groot aantal lhbti-organisaties heeft inmiddels een brandbrief naar Feyenoord over de kwestie gestuurd, meldt het Algemeen Dagblad.

Vorige maand werd brand gesticht bij een sportschool in Rotterdam, die wordt gerund door de voorzitter van de Roze Kameraden. Ook werd de buitenkant van het gebouw aan de Brielselaan beklad met anti-lhbti-leuzen. COC Nederland, een belangenorganisatie van lhbti'ers, riep Feyenoord destijds op om 'vierkant' achter de Roze Kameraden te gaan staan. Volgens Beune komen de teksten ditmaal overeen met die van vorige maand. "Wij hebben de Roze Kameraden altijd gesteund", zegt hij. "Waarschijnlijk zijn wij daarom nu slachtoffer. Het is wel heel toevallig dat dit een paar weken na de bekladding van de sportschool gebeurt. Er lijkt een relatie te zijn." COC heeft zondagochtend aangifte gedaan van vernieling, discriminatie en belediging. .

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord neemt in een reactie afstand van de uitingen. "We hebben ook al meermaals nadrukkelijk opgeroepen met dit soort walgelijke zaken te stoppen. We vinden dit ook vreselijk, maar als club kunnen wij dit uiteraard niet voorkomen", laat een woordvoerder weten aan RTV Rijnmond. De club geeft aan niet betrokken te zijn bij het onderzoek van de politie. "Wij hebben ook geen idee wie de onverlaten zijn die dit doen en dus ook niet in hoeverre ze echt een relatie met de club hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een seizoenkaart. Mocht bekend worden wie het zijn - en dat hopen wij van harte - dan komen ze wat ons betreft in aanmerking voor een stadionverbod."

Een groot aantal lhbti-organisaties heeft in een brandbrief aan Feyenoord laten weten erg verontrust te zijn over de ontwikkelingen. De ondertekenaars nodigen de KNVB, Feyenoord en de gemeente Rotterdam uit de 'zorgwekkende ontwikkelingen scherp te veroordelen', zo klinkt het. "Elke vorm van discriminatie is elke sport onwaardig. Roze, regenboogkleuren en het rood-wit van Feyenoord kunnen prima samengaan als wij dat wensen." Beune benadrukt tegenover RTV Rijnmond dat hij nog volledig achter de oprichting van de Roze Kameraden staat. "We moeten binnenkort echt met de clubs en de gemeente in gesprek hoe we hier om mee moeten gaan. Want het gaat niet alleen om Feyenoord."