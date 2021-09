Stadions worden weer volledig gevuld door versoepelingen kabinet

Zondag, 12 september 2021 om 21:32 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:45

Voetbalstadions in Nederland kunnen weer volledig worden gevuld, zo meldt de NOS zondagavond. Toeschouwers dienen wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest te kunnen overleggen bij het stadion. De versoepeling, die dinsdag door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zal worden aangekondigd, treedt op zaterdag 25 september in werking. Op die dag begint de zevende speelronde van de Eredivisie met een duel tussen Willem II en PSV. Tot dusver mochten stadions voor tweederde worden gevuld.

Het kabinet laat de anderhalvemeterregel per 25 september vallen, maar Nederlanders moeten in bijvoorbeeld de horeca, de bioscoop en het theater wel een coronatoegangsbewijs tonen. Daarmee tonen ze aan gevaccineerd te zijn, hersteld te zijn van het coronavirus of recent negatief te zijn getest. Voor toegang tot voetbalstadions is dat ook vereist. Een woordvoerder van de KNVB geeft tegenover de NOS echter aan dat de anderhalvemeterregel in de praktijk al was komen te vervallen. "Bij een tweederde bezettingsgraad in een stadion ga je sowieso al door de anderhalve meter heen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het grootste deel van het afgelopen seizoen werd in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen waren beperkte aantallen toeschouwers welkom. De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie spraken begin augustus hun teleurstelling uit over het kabinetsbesluit om de beperkende coronamaatregelen voor het bezoek aan stadions te verlengen tot september. De organisaties spraken de hoop uit dat spoedig kon worden opgeschaald tot een bezettingsgraad van honderd procent.