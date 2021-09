Ruud Gullit: ‘Kijk naar hem! Waarom kijkt niemand naar hem bij Oranje?’

Zondag, 12 september 2021 om 21:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:20

Ruud Gullit snapt niet waarom Noa Lang geen kans krijgt bij het Nederlands elftal. De linksbuiten van Club Brugge was vrijdag tegen KV Oostende (3-0 zege) goed voor twee doelpunten en staat met zijn ploeg bovenaan in de Belgische Pro League. Louis van Gaal heeft meermaals geklaagd over het gebrek aan goede buitenspelers in Oranje, maar Gullit wijst hem op de prestaties van Lang in België.

Lang was dit seizoen in 8 officiële wedstrijden goed voor 4 goals en 4 assists; vorig seizoen kwam hij tot 38 wedstrijden, 17 doelpunten en 11 assists. "Kijk naar hem! Waarom kijkt niemand naar hem?", vraagt Gullit zich af, als hij tijdens Rondo beelden ziet van de doelpunten van Lang op vrijdag. "Het lijkt wel alsof niemand het wil zien, want hij laat het bijna elke week zien. Het is echt ongelooflijk. Rond het Nederlands elftal hoor ik nooit iemand over hem praten. Ik weet niet waarom. Ik ben er heel nieuwsgierig naar."

Marco van Basten suggereert dat Lang vanwege zijn ‘mentaliteit’ niet in beeld is bij Oranje. “Maar de moeilijkste jongens waren meestal goed”, werpt Gullit op, om er lachend aan toe te voegen: “Ik was zelf ook heel lastig.” Lang heeft in zijn ogen ‘toch iets ongelooflijks’ als speler, maar volgens Van Basten klopt een bondscoach vanzelf wel aan als een speler ‘echt goed’ is. “Ik hoop het echt, want het is vlakbij”, aldus Gullit. De 22-jarige Lang deed in het voorjaar mee aan het eerste deel van het EK met Jong Oranje, maar werd niet geselecteerd voor het tweede deel omdat hij volgens de KNVB niet wedstrijdfit was. Hij speelde acht interlands voor Jong Oranje en is vanwege zijn leeftijd inmiddels niet meer beschikbaar voor die ploeg.