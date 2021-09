Van Basten: ‘Hij geeft elke bal aan De Vrij, maar hij is toch de grote man?’

Zondag, 12 september 2021 om 20:47 • Dominic Mostert

Marco van Basten vindt dat Virgil van Dijk zich meer moet laten gelden in de achterhoede van Oranje. De aanvoerder had deze maand een basisplaats tegen Noorwegen (1-1) en Turkije (6-1). Volgens Van Basten neemt Van Dijk te weinig initiatief in de opbouw. Ook zijn rol bij het enige doelpunt van Turkije wordt door de analist van Rondo uitgelicht.

Door een te korte pass van Justin Bijlow op Virgil van Dijk kwam Oranje in de problemen. In een duel werd Van Dijk vervolgens afgetroefd door Halil Dervisoglu, waarna Cengiz Ünder de Turkse eretreffer kon maken. "Ik vond Van Dijk daar weer niet sterk. Hij moet een keer zijn poot erin gooien, maar valt meteen om. Hij is een goede speler, maar moet wel meer van achteruit domineren en inspelen", vindt Van Basten. "Hij geeft elke bal aan Stefan de Vrij, maar hij is toch de grote man? Kom op, pak die bal, neem initiatief, zoek iets op."

De 6-1 van Turkije is te bekijken vanaf minuut 7:22.

Van Dijk nam op sommige momenten wel degelijk initiatief in de opbouw. Met een fraaie dieptepass richting Steven Berghuis stond de verdediger bijvoorbeeld aan de basis van het openingsdoelpunt van Oranje tegen Turkije. Na achttien minuten ontving Steven Bergwijn in de voorhoede een fraaie pass van Van Dijk. "Hij heeft een periode gehad waarin hij dat meer deed", vindt San Marco echter. "Hij is een te goede voetballer om iedere bal opzij te spelen. Hij kan beter."

Van Basten ziet ook bij Memphis Depay ruimte voor verbetering, als hij de gehele interlandperiode overziet. De aanvaller blok uit tegen Turkije en Montenegro, maar was tegen Noorwegen niet goed genoeg volgens de oud-topspits. "Als hij niet in zijn spel zit, moet hij zorgen dat hij niet constant de verkeerde keuzes maakt en een ergernis voor het team wordt. Een goede voetballer moet in zo’n geval niet zó slecht spelen. Je moet zorgen dat je een niveau vasthoudt en niet lager gaat. Je moet een zesje of een vijf scoren. Het is niet zo dat hij heel andere dingen moet gaan doen, maar hij moet wat zakelijker spelen."