Ibrahimovic viert rentree met nieuwe look en doelpunt met gouden randje

Zondag, 12 september 2021 om 20:01 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:10

Zlatan Ibrahimovic heeft zondag zijn rentree bij AC Milan gemaakt. De aanvaller, die door een knieblessure sinds mei aan de kant stond, deed het laatste half uur mee van het thuisduel met Lazio in de Serie A: 2-0. De Zweed, die sowieso opviel met een vlecht in zijn haar, luisterde zijn rentree op het veld op met een doelpunt. Door de overwinning blijft het team van trainer Stefano Pioli met negen punten uit de eerste drie duels voorlopig foutloos.

Zelfs zonder Ibrahimovic en de niet fitte Olivier Giroud liet Milan zich aanvallend gezien niet onbetuigd in de eerste helft: elf doelpogingen versus twee van Lazio, dat met een 1-3 zege op Empoli en een 6-1 zege op Spezia toch ook goed aan het seizoen in de Serie A was gestart. Toch eindigde het eerste bedrijf slechts in 1-0, mede omdat een strafschop in de extra tijd niet werd benut.

Het was Rafael Leão die op slag van rust de openingstreffer op het scorebord zette: na een één-twee met Ante Rebic in het strafschopgebied schoof hij de bal in de linkerhoek achter doelman José Manuel Reina. Luttele minuten later ging de bal, met dank aan de VAR, op de stip, toen scheidsrechter Daniele Chiffi een duel tussen Ciro Immobile en Franck Kessie nog eens goed bekeek. De middenvelder schoot de elfmetertrap echter tegen de lat.

Ibrahimovic maakte na een uur spelen zijn rentree als vervanger van Leao en had slechts enkele minuten nodig om ook meteen zijn eerste treffer van het seizoen te maken. Na een goede actie van Rebic aan de linkerkant profiteerde de Zweed van de passiviteit bij Lazio en werkte hij de bal in het lege doel: 2-0. Zijn treffer kreeg een gouden randje. De aanvaller heeft nu in liefst 24 competitieseizoenen het net weten te vinden. Die reeks begon al in 1999, toen hij doorbrak bij het Zweedse Malmö FF.

Wauw, een heerlijke aanval van Milan! ?? En wie anders dan Zlatan Ibrahimovic is het eindstation ??#ZiggoSport #SerieA #MilanLazio pic.twitter.com/CFA9Stscnm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 12, 2021

AC Milan gaat komende woensdag in het kader van de Champions League op bezoek bij Liverpool en speelt over een week de topper bij Juventus. Lazio hoopt over een week op een beter resultaat in de thuiswedstrijd tegen Udinese. Eerst wacht het team van trainer Maurizio Sarri nog een uitduel met Galatasaray in de Europa League.