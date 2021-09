Perez haalt uit naar Onana: ‘Als een speler zich zó schofterig gedraagt...’

Zondag, 12 september 2021 om 19:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:56

Kenneth Perez vindt het een 'zwaktebod' van Ajax om André Onana in te schrijven voor de Champions League. Vorige week werd bekend dat de doelman in actie kan komen in de groepsfase, al is Onana vanwege een dopingschorsing niet inzetbaar tot 4 november. Hij zou speelminuten kunnen maken tegen Besiktas (24 november) en Sporting Portugal (7 december). Perez vermoedt dat Onana inderdaad zal opdraven onder de lat, maar zou speeltijd voor de Kameroener niet terecht vinden.

Volgens de analist van ESPN toont de kwestie-Onana aan dat spelers 'de macht' hebben in de voetballerij. "Als een speler zich zó schofterig gedraagt richting de club, vind ik het een zwaktebod dat Ajax hem inschrijft voor de Champions League. Als ik Erik ten Hag hoor, gaat hij misschien ook nog keepen. Dan heeft de speler per definitie de macht", stelt de Deen aan tafel bij Dit was het Weekend. "Hij is ontzettend geholpen door Ajax, ondanks dat hij degene is die ervoor heeft gezorgd dat hij is geschorst." Perez stipt aan dat Ajax het salaris van Onana heeft doorbetaald, hem hielp in zijn hoger beroep en een nieuw contractaanbod deed.

Kenneth Perez vindt dat André Onana zich schofterig heeft gedragen richting @AFCAjax. ??



"Ajax had statement kunnen maken. Je blijft tot aan het einde van contract, maar je speelt geen minuut meer hier." pic.twitter.com/sXWgDF9g4C — ESPN NL (@ESPNnl) September 12, 2021

"Op alles is zijn antwoord: nee, sorry, ik ga niet verlengen en ik wil transfervrij weg. Natuurlijk heeft de zaakwaarnemer daar een grote rol in, maar hij had ook zelf kunnen zeggen: de club helpt mij aan alle kanten", vindt Perez. "Daarom vind ik het een zwaktebod dat Ajax hem alsnog in de armen sluit en inschrijft voor de Champions League. Voordat je het weet, staat hij ook nog onder de lat. De macht ligt volledig bij de spelers en de regie is weg bij de clubs. Supporters moeten dus ook niet boos zijn op spelers die het hard spelen als ze een transfer willen maken. Dit is blijkbaar de realiteit. Ik vond dat Ajax een statement had kunnen maken door te zeggen: je blijft tot het einde van je contract, maar je speelt geen minuut meer."

Maandag meldde clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf dat Onana toch niet onwelwillend staat tegenover een verlenging van zijn tot medio 2022 lopende contract in Amsterdam. Na het duel in Zwolle zei trainer Ten Hag dat een contractverlenging 'voor alle partijen' de beste optie zou zijn. "En dat heb ik Onana ook geadviseerd. Contractverlenging is voor mij zeker een optie, maar uiteindelijk gaan Marc Overmars en André daarover. Mijn advies zal Onana zeker meenemen. Uiteindelijk moeten zijn omgeving en hij de beslissing nemen." Ten Hag hintte inderdaad naar speeltijd voor Onana na zijn schorsing. "We hebben hem ingeschreven voor de Champions League en dat is niet zonder reden."