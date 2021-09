Kenneth Perez: ‘Ajax was abominabel slecht en hij spande de kroon’

Zondag, 12 september 2021 om 19:28 • Dominic Mostert

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het spel van Daley Blind in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax (0-2) van zaterdag. De analist vond Ajax ondanks de overwinning ‘abominabel slecht’ voor de dag komen in Zwolle. “En hij spande de kroon”, voegt de analist toe over Blind in de uitzending van Dit was het Weekend. “Het was bijna clownesk."

In de uitzending wordt een compilatie getoond van 'gemakzuchtige' passes die Blind was. "Het is alsof hij gedacht heeft: ik ga vandaag op dertig procent spelen, kijken of dat lukt. Ik ga iedere keer kijken hoe weinig inzet ik kan tonen.” Perez maakt duidelijk dat hij niet echt gelooft dat Blind zo dacht. “Maar vooral zijn passing, waar hij altijd om geroemd wordt, was zó matig, zó gemakzuchtig. Hij probeert dingen met de insteek: ik kijk wel even of het lukt. De hele wedstrijd eigenlijk.”

De centrumverdediger was wel de speler met verreweg de meeste passes (112) en geslaagde passes (98) op het veld; ook had hij de meeste balcontacten (123). Perez vindt echter dat Blind niet vanaf het begin geconcentreerd was en zich 'qua passing' in een neerwaartse spiraal bevindt. "Hij is uit vorm en dat kan gebeuren. Daar is helemaal niets mis mee. Je kunt niet constant in vorm zijn, er zijn maar weinig spelers die dat kunnen. Al drie, vier, vijf wedstrijden achter elkaar zie je niet meer de Daley Blind die goede passes tussen de linies verstuurt.”

De analist is over een andere speler wel goed te spreken. "Ik vond Ryan Gravenberch wel echt actief en goed spelen, afgezien van een vrije trap, hij moet nog oefenen op zijn trap”, zegt Perez, verwijzend naar een vrije trap van Gravenberch die hoog over zeilde in de negentiende minuut. “Dat vond ik een speler die echt probeerde om er wat van te maken.”