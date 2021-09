Horrorblessure voor Harvey Elliott na tackle van Pascal Struijk

Zondag, 12 september 2021 om 19:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:16

In Engeland wordt gevreesd voor een serieuze blessure bij Harvey Elliott. Het achttienjarige talent van Liverpool werd zondagavond per brancard van het veld gehaald in de uitwedstrijd tegen Leeds United, na een tackle van Pascal Struijk. De Nederlander ontving een directe rode kaart van scheidsrechter Craig Pawson. Elliott werd eerst behandeld op het veld en werd daarna afgevoerd, terwijl hij de supporters bedankte met een applaus.

Rond de middenlijn beging Struijk na een klein uur spelen zijn tackle op Elliott, die zijn enkel leek te verdraaien en naar de grond ging. Ploeggenoot Mohamed Salah had direct door dat er sprake was van een ernstige blessure en sommeerde de medische staf om meteen binnen de lijnen te komen. Beleid in de Premier League schrijft voor dat er geen herhaling wordt getoond van dergelijke horrorblessures. Op foto's is wel te zien dat Elliott het uitschreeuwde van de pijn.

De wedstrijd werd stilgelegd tijdens de behandeling van Elliott en uiteindelijk werd de jonge rechtshalf gewisseld voor Jordan Henderson. In de laatste drie wedstrijden kreeg Elliott een basisplaats van Jürgen Klopp. De jongeling beleefde zijn doorbraak, maar moet nu vrezen voor een langdurige blessure. Struijk kreeg een rode kaart na overleg tussen Pawson en videoscheidsrechter Darren England, die logischerwijs wel herhalingen kon zien. Struijk leek zelf ook aangeslagen, bekeek hoe het met Elliott ging en ging in gesprek met landgenoot Virgil van Dijk.